Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Markopoulo Mesogaias
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в Municipality of Markopoulo Mesogaias, Греция

;
Limenas Markopoulou
8
Маркопулон
5
Коттедж Удалить
Очистить
13 объектов найдено
Коттедж в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж
Limenas Markopoulou, Греция
Площадь 110 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$274,216
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 5 спален в Маркопулон, Греция
Коттедж 5 спален
Маркопулон, Греция
Количество спален 5
Площадь 200 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Аттике на стадии строительства. Первый этаж …
$277,467
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 4 спальни в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 4 спальни
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 4
Площадь 210 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 210 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$619,872
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
DD CO DEDD CO DE
Коттедж 5 спален в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 5 спален
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 5
Площадь 340 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$1,18 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 5 спален в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 5 спален
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 5
Площадь 270 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 4 спальных ко…
$1,65 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 4 спальни в Маркопулон, Греция
Коттедж 4 спальни
Маркопулон, Греция
Количество спален 4
Площадь 380 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$920,953
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Коттедж в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж
Limenas Markopoulou, Греция
Площадь 276 м²
Коттедж находится в районе Порто Рафти. Состоит из 3-х этажей. Есть возможнотсь разделит…
$306,984
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж в Маркопулон, Греция
Коттедж
Маркопулон, Греция
Площадь 120 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аттике на стадии строительства. Первый этаж …
$439,887
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 3 спальни в Маркопулон, Греция
Коттедж 3 спальни
Маркопулон, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
$247,949
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 3 спальни в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 3 спальни
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 3
Площадь 85 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат,…
$230,238
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 2 спальни в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 2 спальни
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 2
Площадь 134 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 134 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$495,074
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж в Маркопулон, Греция
Коттедж
Маркопулон, Греция
Площадь 201 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 201 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$548,431
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 6 спален в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 6 спален
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 6
Площадь 370 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 370 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$944,567
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Параметры недвижимости в Municipality of Markopoulo Mesogaias, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти