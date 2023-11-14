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Коттеджи в Municipal Unit of Troizinia, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Галатас, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Галатас, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 225 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…
€700,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Troizinia - Methana, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Troizinia - Methana, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
€380,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Troizinia, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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