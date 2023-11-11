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72 объекта найдено
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Коттедж 5 спален с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
6
2
187 м²
1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 187 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€330,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
5
3
187 м²
-1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 187 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Под…
€2,00 млн
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на город
Никити, Греция
4
2
100 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€370,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
5
1
162 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 162 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€215,000
Рекомендовать
Коттедж 5 комнат с видом на город
Айос-Николаос, Греция
5
162 м²
3
Продается 1-этажный коттедж площадью 162 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на город
€215,000
Рекомендовать
Коттедж 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Сикея, Греция
5
138 м²
2
Продается 0-этажный коттедж площадью 138 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из …
€750,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с furnishings
Никити, Греция
3
1
80 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
€220,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
6
2
150 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€800,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неос-Мармарас, Греция
8
5
255 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 255 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Под…
€550,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
7
3
237 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 237 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€350,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с бассейном, с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
4
2
131 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 131 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€300,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с бассейном, с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
4
2
131 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 131 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€300,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с бассейном, с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
4
3
131 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 131 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€300,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с furnishings
Ormos Panagias, Греция
3
1
74 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 74 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
€265,000
Рекомендовать
Коттедж 1 спальня с видом на море, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
3
1
88 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 88 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Перв…
€380,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
4
2
100 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€240,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
4
2
100 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€265,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Никити, Греция
3
1
90 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Перв…
€270,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
3
1
75 м²
1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м на полуострове Ситония, региона Х…
€150,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Никити, Греция
5
2
170 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€460,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
The Municipality of Sithonia, Греция
7
3
164 м²
3
Продается 4-этажный коттедж площадью 164 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€420,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings
Ormos Panagias, Греция
5
1
180 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€3,50 млн
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с furnishings
The Municipality of Sithonia, Греция
3
2
200 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€450,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
The Municipality of Sithonia, Греция
5
3
180 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€1,05 млн
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с furnishings
Айос-Николаос, Греция
4
2
100 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Кот…
€580,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
The Municipality of Sithonia, Греция
4
1
100 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€350,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
The Municipality of Sithonia, Греция
6
4
440 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 440 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
€750,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
The Municipality of Sithonia, Греция
7
3
206 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 206 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€330,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ormos Panagias, Греция
5
3
100 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€400,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
5
2
136 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 136 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€265,000
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