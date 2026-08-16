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Коттеджи в Municipality of Sithonia, Греция

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Sithonia Municipal Unit
22
Никити
6
Неос-Мармарас
4
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23 объекта найдено
Коттедж 1 комната в Ormos Panagias, Греция
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Коттедж 1 комната
Ormos Panagias, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Земля с живым контейнером для продажи в Ситонии, Ормос Панагиас.Жилой контейнер состоит из 1…
$87,662
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Коттедж 5 спален в Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 5 спален
Неос-Мармарас, Греция
Количество спален 5
Площадь 400 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
$472,283
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 2
Площадь 145 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 145 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$1,89 млн
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 3
Площадь 94 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 94 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Перв…
$1,00 млн
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Коттедж в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж
Municipality of Sithonia, Греция
Площадь 500 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 500 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на с…
$826,496
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Grekodom Development
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Коттедж 1 спальня в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 1 спальня
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 45 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
$1,24 млн
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LDV InvestLDV Invest
Коттедж в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж
Municipality of Sithonia, Греция
Площадь 1 000 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 1000 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. …
$1,65 млн
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Коттедж в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж
Municipality of Sithonia, Греция
Площадь 500 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 500 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на с…
$826,496
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Коттедж 4 спальни в Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 4 спальни
Неос-Мармарас, Греция
Количество спален 4
Площадь 150 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на с…
$661,197
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Коттедж 4 комнаты в Никити, Греция
Коттедж 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество этажей 1
Детали  Год постройки: 2000  Количество комнат: 4  Тип отопления: электрический …
$1,22 млн
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Коттедж 3 спальни в Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
Количество спален 3
Площадь 157 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 157 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
$330,598
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Коттедж 4 комнаты в Никити, Греция
Коттедж 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество этажей 2
Детали  Количество этажей в здании: 3  Год ремонта: 2023  Количество комнат: 4  …
$1,05 млн
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Коттедж 4 комнаты в Никити, Греция
Коттедж 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество этажей 2
Детали  Количество этажей в здании: 3  Год постройки: 1975  Год ремонта: 2018  К…
$872,614
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Коттедж 6 комнат в Никити, Греция
Коттедж 6 комнат
Никити, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Количество этажей 2
Детали  Количество этажей в здании: 3  Год постройки: 2016  Количество комнат: 6 …
$483,712
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$413,248
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Коттедж в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж
Municipality of Sithonia, Греция
Площадь 126 м²
📝 Описание недвижимости: Откройте для себя абсолютное спокойствие и природную красоту в э…
$779,268
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Коттедж 3 спальни в Sarti, Греция
Коттедж 3 спальни
Sarti, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$354,213
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Коттедж в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж
Municipality of Sithonia, Греция
Площадь 89 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 89 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
$1,27 млн
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Коттедж 6 комнат в Никити, Греция
Коттедж 6 комнат
Никити, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Количество этажей 3
Предлагается трёхуровневая вилла площадью 161 кв.м, расположенная на полуострове Ситония в р…
$521,413
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Коттедж 4 спальни в Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 4 спальни
Неос-Мармарас, Греция
Количество спален 4
Площадь 152 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 152 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
$330,598
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 4
Площадь 128 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 128 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 4 спальных комнат…
$590,354
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 5
Количество этажей 3
Детали  Количество этажей в здании: 3  Год постройки: 1980  Год ремонта: 2022  К…
$769,277
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Коттедж 8 комнат в Никити, Греция
Коттедж 8 комнат
Никити, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Продаётся 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на живописном полуострове Ситония, в регионе Х…
$1,73 млн
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Параметры недвижимости в Municipality of Sithonia, Греция

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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