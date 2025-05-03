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Коттеджи с гаражом в Греции

Афины
12
Корфу
20
Македония и Фракия
815
Kassandra Municipality
128
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3 объекта найдено
Коттедж 5 комнат в Криопиги, Греция
Коттедж 5 комнат
Криопиги, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
🌟 Шикарный коттедж на первой линии моря, 2  этажа  площадью 140 кв.м на полуострове Кассандр…
$463,994
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Зарубежная недвижимость
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Коттедж 3 комнаты в Каливе, Греция
Коттедж 3 комнаты
Каливе, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Загородный двухэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
$395,787
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Коттедж 4 комнаты в Лутракион, Греция
Коттедж 4 комнаты
Лутракион, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
- Продается роскошный мезонет площадью 135 м². - Вид на море - На 3 уровнях - Первый этаж…
$377,545
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Sideris Real Estate
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Параметры недвижимости в Греции

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