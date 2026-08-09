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Коттеджи в Municipality of Oropos, Греция

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17 объектов найдено
Коттедж 4 спальни в Municipality of Oropos, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Oropos, Греция
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$430,959
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Коттедж в Скала Оропу, Греция
Коттедж
Скала Оропу, Греция
Площадь 200 м²
Коттедж состоит из двух независимых этажей. Первый этаж состоит из 2 квартир, 50 кв.м. ка…
$354,213
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Коттедж 6 спален в Афидне/Афиднес, Греция
Коттедж 6 спален
Афидне/Афиднес, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 440 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- East Attica: Afidnes (Kiourka) - 440 Sq.m., 6 Bed…
$250,554
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LDV InvestLDV Invest
Коттедж 3 спальни в Municipality of Oropos, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Oropos, Греция
Количество спален 3
Площадь 144 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 144 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$584,451
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Коттедж 6 спален в Скала Оропу, Греция
Коттедж 6 спален
Скала Оропу, Греция
Количество спален 6
Площадь 225 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$684,811
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Коттедж 5 спален в Stathmos Afidnon, Греция
Коттедж 5 спален
Stathmos Afidnon, Греция
Количество спален 5
Площадь 550 м²
Отдельный дом расположен в Ипократиос Политиа за горой Парнита Поскольку есть частная дор…
$1,06 млн
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Коттедж 5 спален в Municipality of Oropos, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Oropos, Греция
Количество спален 5
Площадь 190 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 190 кв.м на полуострове Пелопоннес. Коттедж состоит из …
$442,654
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Коттедж 4 спальни в Stathmos Afidnon, Греция
Коттедж 4 спальни
Stathmos Afidnon, Греция
Количество спален 4
Площадь 282 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 282 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$578,547
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Коттедж 3 спальни в Скала Оропу, Греция
Коттедж 3 спальни
Скала Оропу, Греция
Количество спален 3
Площадь 95 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 95 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат,…
$236,142
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Коттедж в Скала Оропу, Греция
Коттедж
Скала Оропу, Греция
Площадь 540 м²
Предлагается к продаже Вилла, состоящая из 3 домов Каждый дом имеет 3 уровня и состоит из 1…
$1,28 млн
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Коттедж 6 спален в Stathmos Afidnon, Греция
Коттедж 6 спален
Stathmos Afidnon, Греция
Количество спален 6
Площадь 400 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 3 спальных…
$1,12 млн
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Коттедж 3 спальни в Скала Оропу, Греция
Коттедж 3 спальни
Скала Оропу, Греция
Количество спален 3
Площадь 210 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 210 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$153,492
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Oropos, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Oropos, Греция
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$507,705
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Коттедж 3 спальни в Stathmos Afidnon, Греция
Коттедж 3 спальни
Stathmos Afidnon, Греция
Количество спален 3
Площадь 420 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 420 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$1,00 млн
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Коттедж 5 спален в Каламос, Греция
Коттедж 5 спален
Каламос, Греция
Количество спален 5
Площадь 320 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$493,956
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Коттедж 3 спальни в Stathmos Afidnon, Греция
Коттедж 3 спальни
Stathmos Afidnon, Греция
Количество спален 3
Площадь 420 м²
Продается двухэтажный отдельно стоящий дом площадью 420 кв. м в Аттике. Первый уровень состо…
$1,18 млн
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Коттедж 8 спален в Каламос, Греция
Коттедж 8 спален
Каламос, Греция
Количество спален 8
Площадь 369 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 369 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
$1,02 млн
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Параметры недвижимости в Municipality of Oropos, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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