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Коттеджи в Heraklion Municipal Unit, Греция

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5 объектов найдено
Коттедж 5 комнат в Municipality of Heraklion, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 235 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из Пер…
$482,904
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 93 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных …
$176,130
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 4
Площадь 275 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 275 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
$784,611
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Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Municipality of Heraklion, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на гор…
$711,647
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Grekodom Development
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Heraklion, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
$1,19 млн
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Heraklion Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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