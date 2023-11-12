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Коттеджи в Municipality of Corinth, Греция

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21 объект найдено
Коттедж 5 спален в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
€280,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Кинета, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Кинета, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 125 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
€230,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Alepochori, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Alepochori, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
€190,000
Коттедж 3 спальни с балконом, с камином, с кладовой в Асос, Греция
Коттедж 3 спальни с балконом, с камином, с кладовой
Асос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Assos Lechaio near Korinth, detached house of 125 sq.m. on a plot of 500 sq.m. with drilling…
€190,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Alepochori, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Alepochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 134 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
€210,000
Коттедж 1 спальня с furnishings в Alepochori, Греция
Коттедж 1 спальня с furnishings
Alepochori, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
€127,000
Коттедж 3 спальни с балконом, с кладовой в Асос, Греция
Коттедж 3 спальни с балконом, с кладовой
Асос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
For Sale -- Residential Maisonette  -- Korinthia: Assos-Lechaio 135 Sq.m., 3 Bedrooms, 2 Bat…
€120,000
Коттедж 2 спальни с камином, с кладовой, с AirConditioning в Асос, Греция
Коттедж 2 спальни с камином, с кладовой, с AirConditioning
Асос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Korinthia: Assos-Lechaio 106 Sq.m., 2 Bedrooms, 1…
€130,000
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином в Асос, Греция
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
Асос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 179 м²
For Sale -- Residential  -- Korinthia: Assos-Lechaio 179 Sq.m., 4 Bedrooms, 1 Bathrooms, 1 W…
€270,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Lecheo, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Lecheo, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
€210,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings в Porto Germeno, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings
Porto Germeno, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
€285,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Kato Assos, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Kato Assos, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€800,000
Коттедж 1 комната с furnishings в Кинета, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Кинета, Греция
Комнаты 1
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью в 320 кв.мв городке Кинета, который находится в западно…
€225,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Кинета, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Кинета, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 290 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из Первый эта…
€500,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Кинета, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Кинета, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 кладовых…
€580,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€550,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€110,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Кинета, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Кинета, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 148 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
€310,000
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 430 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
€450,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Кинета, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Кинета, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат,…
€150,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в форма, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
форма, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€500,000

Параметры недвижимости в Municipality of Corinth, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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