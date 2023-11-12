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21 объект найдено
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Коттедж 5 спален
Municipality of Corinth, Греция
7
4
260 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
€280,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Кинета, Греция
5
2
125 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 125 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
€230,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Alepochori, Греция
3
1
60 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
€190,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с балконом, с камином, с кладовой
Асос, Греция
3
1
125 м²
Assos Lechaio near Korinth, detached house of 125 sq.m. on a plot of 500 sq.m. with drilling…
€190,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Alepochori, Греция
4
2
134 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 134 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
€210,000
Рекомендовать
Коттедж 1 спальня с furnishings
Alepochori, Греция
2
1
75 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
€127,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с балконом, с кладовой
Асос, Греция
3
2
135 м²
For Sale -- Residential Maisonette -- Korinthia: Assos-Lechaio 135 Sq.m., 3 Bedrooms, 2 Bat…
€120,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с камином, с кладовой, с AirConditioning
Асос, Греция
2
1
106 м²
For Sale -- Residential Detached house -- Korinthia: Assos-Lechaio 106 Sq.m., 2 Bedrooms, 1…
€130,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
Асос, Греция
4
1
179 м²
For Sale -- Residential -- Korinthia: Assos-Lechaio 179 Sq.m., 4 Bedrooms, 1 Bathrooms, 1 W…
€270,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Lecheo, Греция
5
3
140 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
€210,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings
Porto Germeno, Греция
4
2
190 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
€285,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Kato Assos, Греция
7
5
400 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€800,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с furnishings
Кинета, Греция
1
320 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью в 320 кв.мв городке Кинета, который находится в западно…
€225,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Кинета, Греция
3
1
290 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 290 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из Первый эта…
€500,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Кинета, Греция
8
3
240 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 кладовых…
€580,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Corinth, Греция
6
3
210 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€550,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с furnishings
Municipality of Corinth, Греция
4
2
150 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€110,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Кинета, Греция
4
2
148 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 148 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
€310,000
Рекомендовать
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Corinth, Греция
10
4
430 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
€450,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Кинета, Греция
4
1
80 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат,…
€150,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
форма, Греция
8
3
260 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€500,000
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Параметры недвижимости в Municipality of Corinth, Греция
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