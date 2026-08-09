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Коттеджи в Municipality of Corinth, Греция

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Municipal Unit of Corinth
13
Municipal Unit of Solygeia
5
Municipal Unit of Assos Lechaio
9
Коринф
4
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31 объект найдено
Коттедж 6 спален в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 6 спален
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 6
Площадь 220 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 220 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной к…
$531,319
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Коттедж 3 спальни в Асос, Греция
Коттедж 3 спальни
Асос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Assos Lechaio near Korinth, detached house of 125 sq.m. on a plot of 500 sq.m. with drilling…
$221,419
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Коттедж 6 спален в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 6 спален
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 6
Площадь 385 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 385 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
$472,283
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TekceTekce
Коттедж 3 спальни в Асос, Греция
Коттедж 3 спальни
Асос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
For Sale -- Residential Maisonette  -- Korinthia: Assos-Lechaio 135 Sq.m., 3 Bedrooms, 2 Bat…
$139,844
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Коттедж 6 спален в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 6 спален
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 6
Площадь 193 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 193 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строител…
$755,654
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 2
Площадь 270 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
$472,283
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 3
Площадь 236 м²
Дом расположен на трех уровнях, с площадью первого этажа 86 квадратных метров, включающего г…
$785,171
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Коттедж 5 спален в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$2,60 млн
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 3
Площадь 380 м²
Продается 5-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$708,425
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж сост…
$519,512
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 4
Площадь 210 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$649,390
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 4
Площадь 165 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 165 кв.м на полуострове Пелопоннес. Коттедж состоит из …
$306,984
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Коттедж 1 спальня в Асос, Греция
Коттедж 1 спальня
Асос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Kato Assos near Corinth, fully furnished maisonette 50 sq.m. 2 levels (ground floor & 1st fl…
$104,883
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Коттедж 7 спален в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 7 спален
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 7
Площадь 430 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$531,319
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Коттедж 2 спальни в Асос, Греция
Коттедж 2 спальни
Асос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Lechaio village near Corinth, maisonette 107 sq.m. 3 levels raised ground floor - 1st & 2nd …
$186,458
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Коттедж 4 спальни в Асос, Греция
Коттедж 4 спальни
Асос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 179 м²
For Sale -- Residential  -- Korinthia: Assos-Lechaio 179 Sq.m., 4 Bedrooms, 1 Bathrooms, 1 W…
$314,649
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Коттедж 5 спален в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 5
Площадь 270 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 2 спаль…
$684,811
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Салониках. Коттедж состоит из 2 спальных комн…
$631,679
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 3
Площадь 247 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 247 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$442,654
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Коттедж 5 спален в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 5
Площадь 474 м²
Продается 6-этажный коттедж площадью 474 кв.м в пригороде города Салоники. Подвал состоит из…
$1,89 млн
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Коттедж 5 спален в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 5
Площадь 295 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 295 кв.м в пригороде города Салоники. Подвал состоит из…
$814,689
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Коттедж 6 спален в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 6 спален
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 6
Площадь 400 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 2 кладо…
$649,390
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Коттедж 5 спален в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 5
Площадь 260 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$342,406
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Коттедж 3 спальни в Kato Assos, Греция
Коттедж 3 спальни
Kato Assos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Kato Assos Corinthia - a home with soul. For sale a partly furnished detached house that rad…
$279,688
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$330,598
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 4
Площадь 350 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$791,075
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Коттедж 3 спальни в Kato Assos, Греция
Коттедж 3 спальни
Kato Assos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 224 м²
Kato Assos village near Corinth, maisonette of 224 sq.m. 2 levels (raised ground floor) with…
$326,302
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$425,181
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 3
Площадь 251 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 251 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$815,416
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 3
Площадь 400 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Municipality of Corinth, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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