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Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
Коттеджи
Коттеджи в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
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24 объекта найдено
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Коттедж 2 спальни
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
3
2
125 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
€129,000
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с видом на горы
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
4
3
145 м²
1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 145 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€230,000
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Grekodom Development
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Коттедж 5 спален с видом на горы
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
7
3
250 м²
1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€260,000
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
8
4
350 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из одной спальн…
€780,000
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
3
1
201 м²
Agioi Theodoroi Korinthias settlement Katsimidi holiday house of 201sq.m. with a unique pano…
€170,000
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Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с камином, с кладовой
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
4
2
201 м²
Agioi Theodori Katsimidi community: country house of 201sq.m. with a unique panoramic view o…
€230,000
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Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
8
4
330 м²
1
Продается 4-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
€900,000
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kallithea, Греция
6
2
230 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€300,000
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
4
160 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 3 кладовы…
€375,000
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Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы
Agia Sotira, Греция
1
1
Продается недостроеный коттедж 75 кв.м. на земельном участке 500 кв.м.. Объект находится в о…
€110,000
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Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kallithea, Греция
7
2
210 м²
1
Продается 4-этажный коттедж площадью 210 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€250,000
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Коттедж 5 спален
Pisia, Греция
6
1
175 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 175 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€290,000
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Коттедж 1 спальня с видом на горы
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
2
1
51 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 51 кв.м в Лутраки. Коттедж состоит из одной спальной ко…
€107,000
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Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город
Pisia, Греция
4
2
160 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Лутраки. Коттедж состоит из 4 спальных комна…
€310,000
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Коттедж 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Pisia, Греция
6
2
293 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 293 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
€960,000
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Коттедж 1 комната
Pisia, Греция
1
160 м²
1
Предлагаютсяна продажу 2недостроенныхкоттеджа, площадью в 80кв.мкаждый
€750,000
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Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
7
2
270 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
€450,000
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Коттедж 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
6
2
165 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
€320,000
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Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
6
2
164 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 164 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из одной спальн…
€360,000
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Коттедж 9 спален с видом на море, с видом на горы
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
11
4
470 м²
1
Продается 4-этажный коттедж площадью 470 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€1,20 млн
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Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
6
3
180 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
€400,000
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Коттедж 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
4
3
216 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 216 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной душ…
€1,25 млн
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Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
3
2
100 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
€480,000
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Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
5
4
376 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 376 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной кух…
€670,000
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Параметры недвижимости в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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