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Коттеджи в Municipality of Glyfada, Греция

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19 объектов найдено
Коттедж 3 спальни в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Glyfada south of Athens Aixoni area, under construction luxury maisonette 155sq.m. built to …
$1,30 млн
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Glyfada south of Athens Aixoni area, under construction luxury maisonette 155sq.m. built to …
$1,02 млн
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$2,38 млн
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Glyfada south of Athens, Pyrnari area, maisonette of 147 sq.m. luxury construction, in excel…
$880,204
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Коттедж 15 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 15 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 15
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 640 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 640 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$3,78 млн
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
$574,059
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Коттедж 12 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 12 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 12
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 564 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 564 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной клад…
$1,36 млн
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 380 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
$1,38 млн
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 2
Площадь 140 м²
For Sale -- Residential Maisonette  -- Athens South: Glyfada - Golf 140 Sq.m., 2 Bedrooms, 2…
$485,241
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Коттедж 1 комната в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Выставляется на аукцион двух этажный дом площадью 150 кв.м . Дата аукциона 10 Ноября 2023 Ба…
$1,51 млн
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 3 спальных комнат,…
$386,185
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 510 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 510 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной клад…
$1,33 млн
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 480 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$2,00 млн
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Коттедж 9 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 9 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 700 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$3,91 млн
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Glyfada south near the center of the municipality maisonette 130 newly built luxury construc…
$959,197
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 185 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$751,495
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 371 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 371 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
$1,07 млн
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
For Sale -- Residential Maisonette  -- Athens South: Glyfada - Kentro 85 Sq.m., 2 Bedrooms, …
$1,58 млн
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Glyfada south of Athens Aixoni area, under construction luxury maisonette 128sq.m. built to …
$1,02 млн
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Параметры недвижимости в Municipality of Glyfada, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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