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Коттеджи в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция

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30 объектов найдено
Коттедж 1 комната с furnishings в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 1
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Салониках
€215,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Цена по запросу
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€190,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спал…
€680,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€290,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
€1,80 млн
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
€500,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Chortiatis, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Chortiatis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€435,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
€630,000
Коттедж 1 комната с furnishings в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 1
Площадь 499 м²
Количество этажей 1
Продается четырехэтажный коттедж в одном из престижных районов г. Салоники. Цокольный этаж и…
€530,000
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings в Chortiatis, Греция
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings
Chortiatis, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€300,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€2,20 млн
Коттедж 1 комната с furnishings в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 1
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Продается новый 4-уровневый коттедж в Панораме с видом на море и на город. Первый уровень со…
€480,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 гостиных…
€160,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спал…
€900,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€620,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€550,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 196 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 196 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
€1,40 млн
Коттедж 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€750,000
Коттедж 5 спален с furnishings в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 5 спален с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной к…
€1,20 млн
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Chortiatis, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Chortiatis, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной к…
€355,000
Коттедж 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 220 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной к…
€420,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 370 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€830,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 266 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 266 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
€600,000
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 2 спаль…
€650,000
Коттедж 6 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 6 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 2 кладо…
€550,000
Коттедж 1 комната с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Exohi, Греция
Коттедж 1 комната с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Exohi, Греция
Комнаты 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на горы, …
€1,000,000
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Asvestochori, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Asvestochori, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 348 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 348 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€320,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 440 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спал…
€730,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€600,000

Параметры недвижимости в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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