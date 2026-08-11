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Коттеджи в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж 3 спальни в Thermi, Греция
Коттедж 3 спальни
Thermi, Греция
Количество спален 3
Площадь 105 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 105 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
$100,360
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Коттедж 1 спальня в Thermi, Греция
Коттедж 1 спальня
Thermi, Греция
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из одно…
$354,213
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 3 спальни в Ехохи, Греция
Коттедж 3 спальни
Ехохи, Греция
Количество спален 3
Площадь 238 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 238 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
$171,203
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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