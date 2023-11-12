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Коттеджи в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
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30 объектов найдено
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Коттедж 1 комната с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1
270 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Салониках
€215,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5
3
400 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5
3
300 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€190,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6
2
400 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спал…
€680,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6
2
270 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€290,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6
1
160 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
€1,80 млн
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5
2
250 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
€500,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с furnishings
Chortiatis, Греция
6
3
260 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€435,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5
2
330 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
€630,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1
499 м²
1
Продается четырехэтажный коттедж в одном из престижных районов г. Салоники. Цокольный этаж и…
€530,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings
Chortiatis, Греция
8
4
250 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€300,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7
4
300 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€2,20 млн
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1
290 м²
1
Продается новый 4-уровневый коттедж в Панораме с видом на море и на город. Первый уровень со…
€480,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6
2
160 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 гостиных…
€160,000
1
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6
3
400 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спал…
€900,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7
4
300 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€620,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4
3
320 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€550,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5
2
196 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 196 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
€1,40 млн
Рекомендовать
Коттедж 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
8
3
280 м²
1
Продается 4-этажный коттедж площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€750,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7
3
250 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной к…
€1,20 млн
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Chortiatis, Греция
7
2
210 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной к…
€355,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
8
2
220 м²
1
Продается 4-этажный коттедж площадью 220 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной к…
€420,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6
3
370 м²
1
Продается 4-этажный коттедж площадью 370 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€830,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6
3
266 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 266 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
€600,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7
3
270 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 2 спаль…
€650,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7
4
400 м²
1
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 2 кладо…
€550,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Exohi, Греция
1
300 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на горы, …
€1,000,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Asvestochori, Греция
7
2
348 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 348 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€320,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
8
4
440 м²
1
Продается 4-этажный коттедж площадью 440 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спал…
€730,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7
2
380 м²
1
Продается 5-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€600,000
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Параметры недвижимости в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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