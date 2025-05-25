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Коттеджи в Kalyvia Thorikou Municipal Unit, Греция

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23 объекта найдено
Коттедж 1 комната в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
-------------------------- Введение: Откройте для себя абсолютное спокойствие и эстетическую…
$546,859
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$626,246
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Коттедж 11 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 11 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 11
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 428 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 428 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$2,38 млн
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 275 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 275 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$707,368
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Grekodom Development
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 410 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 410 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$1,03 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат,…
$351,574
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Grekodom Development
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Коттедж 9 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 9 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$553,184
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$349,654
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Grekodom Development
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$1,15 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$333,998
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
$419,621
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$521,872
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 373 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже 4-этажный отдельно стоящий дом площадью 373 кв. м. в Аттике. Первый э…
$1,57 млн
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Коттедж 10 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 10 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 4 спальных ко…
$365,310
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$375,748
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Коттедж 9 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 9 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 4 спальных…
$782,807
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$558,775
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Коттедж 2 комнаты в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 2 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Аттике на стадии строительства. Коттедж состо…
$175,349
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$677,745
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
$730,620
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
$678,433
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 217 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 217 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$1,30 млн
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Коттедж 1 комната в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 3-х этажный коттеджплощадью 500 кв.м на земельном участке площадью 2450кв.мв Восто…
$670,530
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Параметры недвижимости в Kalyvia Thorikou Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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