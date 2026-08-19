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Коттеджи в Municipality of Ermionida, Греция

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Municipal Unit of Kranidi
8
Municipal Unit of Ermioni
6
Ermioni
3
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14 объектов найдено
Коттедж 4 спальни в Municipality of Ermionida, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Ermionida, Греция
Количество спален 4
Площадь 218 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 218 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$448,669
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Коттедж 5 спален в Кранидион, Греция
Коттедж 5 спален
Кранидион, Греция
Количество спален 5
Площадь 259 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 259 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж сост…
$613,968
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Коттедж 3 спальни в Термисиа, Греция
Коттедж 3 спальни
Термисиа, Греция
Количество спален 3
Площадь 124 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 124 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…
$543,126
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Ermionida, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Ermionida, Греция
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Коттедж …
$1,00 млн
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Коттедж 4 спальни в Портохелион, Греция
Коттедж 4 спальни
Портохелион, Греция
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…
$2,01 млн
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Коттедж 3 спальни в Термисиа, Греция
Коттедж 3 спальни
Термисиа, Греция
Количество спален 3
Площадь 109 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 109 кв.м на полуострове Пелопоннес. Коттедж состоит из …
$342,406
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TekceTekce
Коттедж 3 спальни в Кранидион, Греция
Коттедж 3 спальни
Кранидион, Греция
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 136 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…
$649,390
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Коттедж в Municipality of Ermionida, Греция
Коттедж
Municipality of Ermionida, Греция
Площадь 210 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 210 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$1,01 млн
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Коттедж 4 спальни в Ermioni, Греция
Коттедж 4 спальни
Ermioni, Греция
Количество спален 4
Площадь 350 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…
$649,390
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Коттедж 5 спален в Термисиа, Греция
Коттедж 5 спален
Термисиа, Греция
Количество спален 5
Площадь 203 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 203 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…
$1,18 млн
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Коттедж 6 спален в Ermioni, Греция
Коттедж 6 спален
Ermioni, Греция
Количество спален 6
Площадь 210 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 210 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$1,89 млн
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Ermionida, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Ermionida, Греция
Количество спален 4
Площадь 155 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 155 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Коттедж …
$566,740
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Коттедж 6 спален в Портохелион, Греция
Коттедж 6 спален
Портохелион, Греция
Количество спален 6
Площадь 195 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 195 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$342,406
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Коттедж 4 спальни в Ermioni, Греция
Коттедж 4 спальни
Ermioni, Греция
Количество спален 4
Площадь 215 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 215 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольны…
$318,791
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Параметры недвижимости в Municipality of Ermionida, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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