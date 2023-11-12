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Коттеджи в Municipality of Ermionida, Греция

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7 объектов найдено
Коттедж 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Petrothalassa, Греция
Коттедж 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Petrothalassa, Греция
Комнаты 5
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 125 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается…
€405,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Ermioni, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Ermioni, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 215 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…
€355,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Douroufi, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Douroufi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€140,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Святой Эмилий, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Святой Эмилий, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Коттедж …
€850,000
Коттедж 3 спальни с видом на море в Пятна, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море
Пятна, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 136 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…
€430,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Святой Эмилий, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Святой Эмилий, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 155 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Коттедж …
€480,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings в Petrothalassa Ermionis, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings
Petrothalassa Ermionis, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольны…
€650,000

Параметры недвижимости в Municipality of Ermionida, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
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элитная
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