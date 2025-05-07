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Коттеджи в Sithonia Municipal Unit, Греция

Никити
25
Неос-Мармарас
5
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49 объектов найдено
Коттедж 7 комнат в Никити, Греция
Коттедж 7 комнат
Никити, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 237 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 237 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
$365,310
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Коттедж 5 комнат в Никити, Греция
Коттедж 5 комнат
Никити, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 124 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$499,008
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Коттедж 3 комнаты в Никити, Греция
Коттедж 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается дом в старой деревне Никити, Ситония📍 Расположение: Никити, Ситония – Тихий район …
$237,989
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$357,616
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Коттедж 5 комнат в Никити, Греция
Коттедж 5 комнат
Никити, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$626,246
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Коттедж 1 комната в Никити, Греция
Коттедж 1 комната
Никити, Греция
Число комнат 1
Площадь 305 м²
Количество этажей 3
Продаётся Дом на полу острове Халкидики в посёлки с развитой инфраструктурой круглый год. До…
Цена по запросу
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Коттедж 5 комнат в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 5 комнат
Айос-Николаос, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$273,320
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
$379,967
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Коттедж 4 комнаты в Никити, Греция
Коттедж 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
$459,247
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Коттедж 6 комнат в Никити, Греция
Коттедж 6 комнат
Никити, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$834,995
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Коттедж 3 комнаты в Никити, Греция
Коттедж 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 116 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Кот…
$175,787
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Коттедж 3 комнаты в Никити, Греция
Коттедж 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продается Двухэтажный Дом 80 кв.м. в Ситонии, Халкидики – Спокойствие и КомфортВ тихом район…
$323,707
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Коттедж 6 комнат в Никити, Греция
Коттедж 6 комнат
Никити, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 187 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$325,096
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Вто…
$322,972
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Коттедж 5 комнат в Никити, Греция
Коттедж 5 комнат
Никити, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$626,246
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Коттедж 6 комнат в Никити, Греция
Коттедж 6 комнат
Никити, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 156 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$558,775
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Коттедж 4 комнаты в Никити, Греция
Коттедж 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 97 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Перв…
$978,795
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$772,654
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Коттедж 5 комнат в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 5 комнат
Айос-Николаос, Греция
Число комнат 5
Площадь 162 м²
Количество этажей 3
Продается 1-этажный коттедж площадью 162 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на город
$240,273
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Коттедж 4 комнаты в Никити, Греция
Коттедж 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$782,807
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
$357,520
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Коттедж 3 комнаты в Ormos Panagias, Греция
Коттедж 3 комнаты
Ormos Panagias, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
$296,151
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Коттедж 6 комнат в Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 6 комнат
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на с…
$625,828
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Коттедж 1 комната в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 1
Площадь 500 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 500 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на с…
$720,280
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$382,801
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Коттедж 5 комнат в Никити, Греция
Коттедж 5 комнат
Никити, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$626,246
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Коттедж 8 комнат в Ormos Panagias, Греция
Коттедж 8 комнат
Ormos Panagias, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
$1,41 млн
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Коттедж 8 комнат в Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 8 комнат
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
$417,497
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Коттедж 5 комнат в Никити, Греция
Коттедж 5 комнат
Никити, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 219 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 219 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
$625,626
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Коттедж 3 комнаты в Ormos Panagias, Греция
Коттедж 3 комнаты
Ormos Panagias, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 50 кв.м на полуострове Ситония, региона Х…
$173,453
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Параметры недвижимости в Sithonia Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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