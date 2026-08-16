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Коттеджи в Фессалии и Центральной Греции, Греция

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South Pilio Municipality
9
Lokroi Municipality
5
Municipal Unit of Malesina
3
Municipality of Tanagra
6
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94 объекта найдено
Коттедж 3 спальни в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Коттедж 3 спальни
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Количество спален 3
Площадь 135 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 135 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной …
$188,913
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Коттедж 4 спальни в периферия Центральная Греция, Греция
Коттедж 4 спальни
периферия Центральная Греция, Греция
Количество спален 4
Площадь 165 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 165 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2…
$200,720
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Коттедж 4 спальни в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Коттедж 4 спальни
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Количество спален 4
Площадь 430 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 430 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
$708,425
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Коттедж 5 спален в Димини, Греция
Коттедж 5 спален
Димини, Греция
Количество спален 5
Площадь 150 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Волосе-Пилио на стадии строительства. Цоколь…
$117,481
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Коттедж 4 спальни в Amfikleia Elateia Municipality, Греция
Коттедж 4 спальни
Amfikleia Elateia Municipality, Греция
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Арахове. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
$413,248
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Коттедж в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Коттедж
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Площадь 98 м²
Продается 0-этажный коттедж площадью 98 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мор…
$198,359
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LDV InvestLDV Invest
Коттедж 4 спальни в Малесина, Греция
Коттедж 4 спальни
Малесина, Греция
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 160 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 4 спа…
$755,654
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Коттедж 3 спальни в Kileler Municipality, Греция
Коттедж 3 спальни
Kileler Municipality, Греция
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
$354,213
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Коттедж 4 спальни в Загора, Греция
Коттедж 4 спальни
Загора, Греция
Количество спален 4
Площадь 170 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из одной с…
$330,598
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Коттедж в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Коттедж
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Площадь 143 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 143 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из Втор…
$360,116
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Коттедж 3 спальни в Малесина, Греция
Коттедж 3 спальни
Малесина, Греция
Количество спален 3
Площадь 260 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из г…
$549,030
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Коттедж 3 спальни в Amfikleia Elateia Municipality, Греция
Коттедж 3 спальни
Amfikleia Elateia Municipality, Греция
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 140 кв.м в Арахове. Коттедж состоит из 3 спальных комна…
$295,177
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Коттедж 4 спальни в Melissochori, Греция
Коттедж 4 спальни
Melissochori, Греция
Количество спален 4
Площадь 214 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 214 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
$413,248
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Коттедж 10 спален в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Коттедж 10 спален
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Количество спален 10
Площадь 500 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 500 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 4 спал…
$1,18 млн
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Коттедж 12 спален в Малесина, Греция
Коттедж 12 спален
Малесина, Греция
Количество спален 12
Площадь 400 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
$1,77 млн
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Коттедж 6 спален в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Коттедж 6 спален
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Количество спален 6
Площадь 420 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 420 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 с…
$1,48 млн
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Коттедж 11 спален в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Коттедж 11 спален
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Количество спален 11
Площадь 460 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 460 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 4 с…
$767,461
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Коттедж 2 спальни в Арахова, Греция
Коттедж 2 спальни
Арахова, Греция
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Арахове. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$295,177
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Коттедж 3 спальни в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Коттедж 3 спальни
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 3 спальных…
$295,177
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Коттедж 6 спален в Макриница, Греция
Коттедж 6 спален
Макриница, Греция
Количество спален 6
Площадь 314 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 314 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из одной с…
$1,00 млн
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Коттедж в Melissochori, Греция
Коттедж
Melissochori, Греция
Площадь 315 м²
Предлагается на продажу коттедж общей площадью 315 кв.м. расположенный на земельном участке …
$501,801
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Коттедж 6 спален в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Коттедж 6 спален
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Количество спален 6
Площадь 312 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 312 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 3 спал…
$200,720
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Коттедж 4 спальни в Макриррахи, Греция
Коттедж 4 спальни
Макриррахи, Греция
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$413,248
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Коттедж 3 спальни в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Коттедж 3 спальни
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одн…
$165,299
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Коттедж в периферия Центральная Греция, Греция
Коттедж
периферия Центральная Греция, Греция
Площадь 450 м²
Продается 0-этажный коттедж площадью 450 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
$708,425
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Коттедж в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Коттедж
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Площадь 480 м²
Предлагается на продажу трехэтажный недостроенный коттедж в городке Ялтра на острове Эвия. …
$366,020
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Коттедж 4 спальни в Delphi Municipality, Греция
Коттедж 4 спальни
Delphi Municipality, Греция
Количество спален 4
Площадь 430 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит и…
$259,756
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Коттедж в Милиес, Греция
Коттедж
Милиес, Греция
Площадь 210 м²
Продаются два здания на стадии строительства в районе Пелиона. Каждое здание состоит из трёх…
$377,827
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Коттедж 4 спальни в Delphi Municipality, Греция
Коттедж 4 спальни
Delphi Municipality, Греция
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2…
$177,106
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Коттедж 6 спален в Аргаласти, Греция
Коттедж 6 спален
Аргаласти, Греция
Количество спален 6
Площадь 160 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 3 спаль…
$324,695
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Параметры недвижимости в Фессалии и Центральной Греции, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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