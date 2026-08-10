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Коттеджи в Аттике, Греция

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Афины
4
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
39
Municipality of Saronikos
28
Municipality of Glyfada
16
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336 объектов найдено
Коттедж в Municipality of Spata Artemida, Греция
Коттедж
Municipality of Spata Artemida, Греция
Площадь 65 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 65 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
$322,878
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Zografos, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Zografos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Zografos near the center of Athens, maisonette of 86 sq.m. 4th-5th floor in good condition, …
$174,805
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Коттедж 5 спален в Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Количество спален 5
Площадь 250 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$720,232
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Коттедж 7 спален в Municipality of Dionysos, Греция
Коттедж 7 спален
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 7
Площадь 430 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 430 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$791,075
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Коттедж 8 спален в Каливия-Торику, Греция
Коттедж 8 спален
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 8
Площадь 428 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 428 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$2,48 млн
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Коттедж в Марафон, Греция
Коттедж
Марафон, Греция
Площадь 184 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 184 кв.м в Аттике. -----------------------------…
$678,907
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Chaidari, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Chaidari, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
For Sale -- Residential Maisonette  -- Athens West: Chaidari - 138 Sq.m., 3 Bedrooms, 1 Bath…
$477,800
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Pallini, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Pallini, Греция
Количество спален 3
Площадь 400 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$1,30 млн
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Коттедж 7 спален в Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Коттедж 7 спален
Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Количество спален 7
Площадь 500 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 500 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 4 спальных ко…
$1,48 млн
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
For Sale -- Residential Maisonette  -- East Attica: Voula - Nea kalymnos 154 Sq.m., 3 Bedroo…
$740,007
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Коттедж 6 спален в Рафина, Греция
Коттедж 6 спален
Рафина, Греция
Количество спален 6
Площадь 175 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 175 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$531,319
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Коттедж 6 спален в Кератея, Греция
Коттедж 6 спален
Кератея, Греция
Количество спален 6
Площадь 190 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$560,837
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Коттедж 11 спален в периферия Аттика, Греция
Коттедж 11 спален
периферия Аттика, Греция
Количество спален 11
Площадь 504 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 504 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 3 спальных…
$448,669
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 2
Площадь 95 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 95 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
$779,268
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Коттедж 5 спален в Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Количество спален 5
Площадь 275 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 275 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$767,461
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Коттедж 1 спальня в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 1 спальня
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Voula south of Athens, Dikigorika area, house of 60sq.m. on a plot of 700 sq.m. ground floor…
$221,419
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Коттедж 7 спален в Анависос, Греция
Коттедж 7 спален
Анависос, Греция
Количество спален 7
Площадь 300 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике на стадии строительства. Первый этаж …
$342,406
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
$1,18 млн
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Коттедж в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Коттедж
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Площадь 320 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на город. …
$2,60 млн
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$938,663
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Alimos, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Alimos, Греция
Количество спален 3
Площадь 152 м²
For Sale -- Residential Maisonette  -- Athens South: Alimos - Ano Kalamaki 152 Sq.m., 3 Bedr…
$291,341
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Коттедж в Скала Оропу, Греция
Коттедж
Скала Оропу, Греция
Площадь 540 м²
Предлагается к продаже Вилла, состоящая из 3 домов Каждый дом имеет 3 уровня и состоит из 1…
$1,28 млн
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Коттедж в Маркопулон, Греция
Коттедж
Маркопулон, Греция
Площадь 201 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 201 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$548,431
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 3
Площадь 168 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 168 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
$826,496
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Коттедж 8 спален в Каламос, Греция
Коттедж 8 спален
Каламос, Греция
Количество спален 8
Площадь 369 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 369 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
$1,02 млн
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Коттедж 4 спальни в Анависос, Греция
Коттедж 4 спальни
Анависос, Греция
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Продается 5-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Подвал состоит из одной кладовой. …
$596,258
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Коттедж 5 спален в Эгина, Греция
Коттедж 5 спален
Эгина, Греция
Количество спален 5
Площадь 215 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 215 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$826,496
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Коттедж в Municipality of Piraeus, Греция
Коттедж
Municipality of Piraeus, Греция
Площадь 200 м²
Здание 200 кв.м на участке 120 кв.м, недалеко от порта Пирей Подходит для профессионально…
$519,512
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Piraeus, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 2
Площадь 68 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 68 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
$253,852
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Коттедж 5 спален в Каламос, Греция
Коттедж 5 спален
Каламос, Греция
Количество спален 5
Площадь 320 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$493,956
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Параметры недвижимости в Аттике, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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