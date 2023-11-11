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Коттеджи в Аттика, Греция

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298 объектов найдено
Коттедж 3 спальни в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
€1,15 млн
Коттедж 3 спальни с видом на горы в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы
Limenas Markopoulou, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 292 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 292 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€530,000
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Varkiza south of Athens, in the center of the municipality, 2nd-3rd floor maisonette and stu…
€1,000,000
Коттедж 5 спален с бассейном в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 5 спален с бассейном
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Этаж -1/1
Продается 4-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Афинах. Подвальный этаж состоит из одной кла…
€2,10 млн
Коттедж 2 спальни с видом на море в Неа-Макри, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море
Неа-Макри, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 96 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одно…
€340,000
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Аэтос, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Аэтос, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 183 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 183 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 3 спал…
€370,000
Коттедж 8 комнат с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Неа-Макри, Греция
Коттедж 8 комнат с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Неа-Макри, Греция
Комнаты 8
Площадь 275 м²
Количество этажей 3
Продаётся двухэтажное здание Двухэтажное здание общей площадью 275 кв.м . Здание состоит из …
€520,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Limenas Markopoulou, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 167 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 167 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
€310,000
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с бассейном, с кладовой в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с бассейном, с кладовой
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 305 м²
Kato Elliniko south of Athens, maisonette 305 sq.m. of ultra-luxurious construction in a spe…
€2,50 млн
Коттедж 2 спальни в Афины, Греция
Коттедж 2 спальни
Афины, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 264 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 264 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной клад…
€430,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Неа-Макри, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Неа-Макри, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 3 спальных…
€320,000
Коттедж 1 комната с видом на горы в Agia Marina, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы
Agia Marina, Греция
Комнаты 1
Площадь 520 м²
Количество этажей 1
В очень красивой части Агия Марина, всего в 3 минутах езды на машине от пляжа, выставлен на …
€1,30 млн
Коттедж 2 спальни с балконом, с камином, с кладовой в Афины, Греция
Коттедж 2 спальни с балконом, с камином, с кладовой
Афины, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Athens North: Lykovrysi 120 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 …
€400,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Artemida, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Artemida, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€310,000
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Varkiza south of Athens, Asirmatos Varis area, newly built maisonette of 192 sq.m. building …
€750,000
Коттедж 1 комната в Афины, Греция
Коттедж 1 комната
Афины, Греция
Комнаты 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Выставляется на аукцион двух этажный дом площадью 150 кв.м . Дата аукциона 10 Ноября 2023 Ба…
€1,35 млн
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Voula south of Athens Nea Kalymnos area, maisonette of 123 sq.m. 2nd-3rd floor newly built l…
€680,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Saronis, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Saronis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
€2,10 млн
Коттедж 2 спальни с furnishings в Municipality of Piraeus, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 68 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
€215,000
Коттедж 1 комната с видом на море, на первой береговой линии в Kaki Thalassa, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Kaki Thalassa, Греция
Комнаты 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из Второй этаж с…
€235,000
Коттедж 3 спальни с бассейном в Увы, Греция
Коттедж 3 спальни с бассейном
Увы, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 371 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 371 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
€950,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Limenas Markopoulou, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 77 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
€155,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Афины, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Афины, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 483 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажный коттедж площадью 483 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 кладовых…
€1,60 млн
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Limenas Markopoulou, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат,…
€195,000
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в периферия Аттика, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
периферия Аттика, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Glyfada south of Athens, Pyrnari area, maisonette of 147 sq.m. luxury construction, in excel…
€720,000
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кладовой в Selinia, Греция
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кладовой
Selinia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Piraias: Salamina - Selinia 90 Sq.m., 2 Bedrooms,…
€330,000
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
Vari south of Athens, Korbi area, detached house of 223 sq.m. 3 levels (ground floor-1st & 2…
€580,000
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кладовой в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кладовой
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Voula South of Athens, Panorama area: detached house - villa of 370 sq.m. in a green and qui…
€1,000,000
Коттедж 3 спальни с кладовой, рядом с метро в Афины, Греция
Коттедж 3 спальни с кладовой, рядом с метро
Афины, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Athens Center: Athens - Kypseli 115 Sq.m., 3 Bedr…
€220,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Piraeus, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 286 м²
Количество этажей 3
Продается 4-этажный коттедж площадью 286 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
€1,10 млн

Параметры недвижимости в Аттика, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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