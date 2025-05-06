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Коттеджи в Pydna Kolindros Municipality, Греция

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27 объектов найдено
Коттедж 7 комнат в Эйинион, Греция
Коттедж 7 комнат
Эйинион, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$276,592
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Коттедж 4 комнаты в Метони, Греция
Коттедж 4 комнаты
Метони, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 259 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 259 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
$203,530
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Коттедж 7 комнат в Макригиалос, Греция
Коттедж 7 комнат
Макригиалос, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 175 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвал состоит из 2 кл…
$448,810
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Коттедж 7 комнат в Китрос, Греция
Коттедж 7 комнат
Китрос, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$212,965
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Коттедж 9 комнат в Макригиалос, Греция
Коттедж 9 комнат
Макригиалос, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 293 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 293 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$196,309
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Коттедж 5 комнат в Kolindros, Греция
Коттедж 5 комнат
Kolindros, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 183 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$149,076
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Коттедж 8 комнат в Макригиалос, Греция
Коттедж 8 комнат
Макригиалос, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 236 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 236 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$240,061
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Коттедж 6 комнат в Макригиалос, Греция
Коттедж 6 комнат
Макригиалос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$240,752
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Коттедж 11 комнат в Макригиалос, Греция
Коттедж 11 комнат
Макригиалос, Греция
Число комнат 11
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$313,123
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Коттедж 7 комнат в Китрос, Греция
Коттедж 7 комнат
Китрос, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 167 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$129,798
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Коттедж 6 комнат в Китрос, Греция
Коттедж 6 комнат
Китрос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$112,587
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Коттедж 4 комнаты в Метони, Греция
Коттедж 4 комнаты
Метони, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 290 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$182,655
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Коттедж 3 комнаты в Макригиалос, Греция
Коттедж 3 комнаты
Макригиалос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 131 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 131 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$103,932
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Коттедж 4 комнаты в Китрос, Греция
Коттедж 4 комнаты
Китрос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 285 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 285 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$344,435
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Коттедж 3 комнаты в Макригиалос, Греция
Коттедж 3 комнаты
Макригиалос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 64 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 64 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 сп…
$178,808
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Коттедж 3 комнаты в Макригиалос, Греция
Коттедж 3 комнаты
Макригиалос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 сп…
$189,983
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Коттедж 6 комнат в Китрос, Греция
Коттедж 6 комнат
Китрос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$344,435
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Коттедж 6 комнат в Сфендами, Греция
Коттедж 6 комнат
Сфендами, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 320 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$480,546
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Коттедж 4 комнаты в Макригиалос, Греция
Коттедж 4 комнаты
Макригиалос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
$88,718
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Коттедж 11 комнат в Сфендами, Греция
Коттедж 11 комнат
Сфендами, Греция
Число комнат 11
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 4
Продается 3-этажный коттедж площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$288,452
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Коттедж 5 комнат в Макригиалос, Греция
Коттедж 5 комнат
Макригиалос, Греция
Число комнат 5
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Просторный дом в Макригиалосе, ПиерияКлючевые особенности:Открытый вид на мореРасположен все…
$422,820
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Коттедж 4 комнаты в Сфендами, Греция
Коттедж 4 комнаты
Сфендами, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 143 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$166,999
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Коттедж 5 комнат в Макригиалос, Греция
Коттедж 5 комнат
Макригиалос, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 158 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 158 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$344,435
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Коттедж 3 комнаты в Сфендами, Греция
Коттедж 3 комнаты
Сфендами, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 сп…
$120,941
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Коттедж 4 комнаты в Сфендами, Греция
Коттедж 4 комнаты
Сфендами, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$141,280
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Коттедж 4 комнаты в Алония, Греция
Коттедж 4 комнаты
Алония, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 234 м²
Этаж -1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 234 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвал состоит из одно…
$108,402
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Коттедж 4 комнаты в Сфендами, Греция
Коттедж 4 комнаты
Сфендами, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
$83,572
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Параметры недвижимости в Pydna Kolindros Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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