Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Никити
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в Никити, Греция

;
Коттедж Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Коттедж 6 комнат в Никити, Греция
Коттедж 6 комнат
Никити, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Количество этажей 3
Предлагается трёхуровневая вилла площадью 161 кв.м, расположенная на полуострове Ситония в р…
$521,413
Оставить заявку
Коттедж 4 комнаты в Никити, Греция
Коттедж 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество этажей 2
Детали  Количество этажей в здании: 3  Год постройки: 1975  Год ремонта: 2018  К…
$872,614
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Коттедж 4 комнаты в Никити, Греция
Коттедж 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество этажей 2
Детали  Количество этажей в здании: 3  Год ремонта: 2023  Количество комнат: 4  …
$1,05 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Türkçe
LDV InvestLDV Invest
Коттедж 8 комнат в Никити, Греция
Коттедж 8 комнат
Никити, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Продаётся 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на живописном полуострове Ситония, в регионе Х…
$1,73 млн
Оставить заявку
Коттедж 6 комнат в Никити, Греция
Коттедж 6 комнат
Никити, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Количество этажей 2
Детали  Количество этажей в здании: 3  Год постройки: 2016  Количество комнат: 6 …
$483,712
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Коттедж 4 комнаты в Никити, Греция
Коттедж 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество этажей 1
Детали  Год постройки: 2000  Количество комнат: 4  Тип отопления: электрический …
$1,22 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Realting.com
Перейти