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Коттеджи в Никити, Греция

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41 объект найдено
Коттедж 5 спален с видом на город, с furnishings в Никити, Греция
Коттедж 5 спален с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 187 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€330,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 187 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Под…
€2,00 млн
Коттедж 3 спальни с видом на город в Никити, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на город
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€370,000
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 162 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 162 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€215,000
Коттедж 5 комнат с видом на город в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 5 комнат с видом на город
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 5
Площадь 162 м²
Количество этажей 3
Продается 1-этажный коттедж площадью 162 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на город
€215,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Никити, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
€220,000
Коттедж 5 спален с видом на город, с furnishings в Никити, Греция
Коттедж 5 спален с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€800,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings в Никити, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 237 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 237 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€350,000
Коттедж 3 спальни с бассейном, с видом на город, с furnishings в Никити, Греция
Коттедж 3 спальни с бассейном, с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 131 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€300,000
Коттедж 3 спальни с бассейном, с видом на город, с furnishings в Никити, Греция
Коттедж 3 спальни с бассейном, с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 131 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€300,000
Коттедж 3 спальни с бассейном, с видом на город, с furnishings в Никити, Греция
Коттедж 3 спальни с бассейном, с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 131 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€300,000
Коттедж 1 спальня с видом на море, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на море, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 88 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Перв…
€380,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€240,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€265,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Никити, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Перв…
€270,000
Коттедж 2 спальни с видом на город, с furnishings в Никити, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м на полуострове Ситония, региона Х…
€150,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Никити, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Никити, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€460,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Кот…
€580,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 136 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€265,000
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Никити, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Никити, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 97 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
€430,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Никити, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€350,000
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 285 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€650,000
Коттедж 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Никити, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 1
Площадь 305 м²
Количество этажей 3
Продаётся Дом на полу острове Халкидики в посёлки с развитой инфраструктурой круглый год. До…
€250,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€1,000,000
Коттедж 1 комната с furnishings в Никити, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Продаётся двухэтажное здание площадью 250 кв.м с подвальным помещением площадью 60 кв.м. Пер…
€550,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Никити, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Никити, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 219 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 219 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€600,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Никити, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 97 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Перв…
€900,000
Коттедж 5 спален с видом на город, с furnishings в Никити, Греция
Коттедж 5 спален с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€550,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Под…
€380,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Никити, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€220,000
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