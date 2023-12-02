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Коттеджи в Муниципалитет Терми, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Терми, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Терми, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
€300,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Муниципалитет Терми, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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