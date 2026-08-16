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Коттеджи в Thermi Municipality, Греция

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Thermi
10
Vasilika
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20 объектов найдено
Коттедж 6 спален в Thermi, Греция
Коттедж 6 спален
Thermi, Греция
Количество спален 6
Площадь 379 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 379 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строител…
$311,347
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Коттедж в Thermi, Греция
Коттедж
Thermi, Греция
Площадь 400 м²
Продаются два недостроенных дома по 200 кв.м каждый, на участке 2.860 кв.м. ниже Панорамы, с…
$767,461
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Коттедж 3 спальни в Vasilika, Греция
Коттедж 3 спальни
Vasilika, Греция
Количество спален 3
Площадь 118 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 118 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$224,335
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Коттедж 2 спальни в Перистера, Греция
Коттедж 2 спальни
Перистера, Греция
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$194,817
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Коттедж 5 спален в Vasilika, Греция
Коттедж 5 спален
Vasilika, Греция
Количество спален 5
Площадь 350 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$442,766
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Коттедж 6 спален в Thermi, Греция
Коттедж 6 спален
Thermi, Греция
Количество спален 6
Площадь 480 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 480 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$1,42 млн
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LDV InvestLDV Invest
Коттедж 3 спальни в Thermi, Греция
Коттедж 3 спальни
Thermi, Греция
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$436,862
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Коттедж 5 спален в Vasilika, Греция
Коттедж 5 спален
Vasilika, Греция
Количество спален 5
Площадь 250 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
$354,213
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Коттедж 4 спальни в Vasilika, Греция
Коттедж 4 спальни
Vasilika, Греция
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$330,598
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Коттедж 6 спален в Vasilika, Греция
Коттедж 6 спален
Vasilika, Греция
Количество спален 6
Площадь 230 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
$708,425
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Коттедж 3 спальни в Thermi, Греция
Коттедж 3 спальни
Thermi, Греция
Количество спален 3
Площадь 376 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 376 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$531,319
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Коттедж 10 спален в Vasilika, Греция
Коттедж 10 спален
Vasilika, Греция
Количество спален 10
Площадь 520 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 520 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$1,13 млн
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Коттедж 6 спален в Thermi, Греция
Коттедж 6 спален
Thermi, Греция
Количество спален 6
Площадь 440 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 440 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$1,26 млн
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Коттедж 2 спальни в Перистера, Греция
Коттедж 2 спальни
Перистера, Греция
Количество спален 2
Площадь 125 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 125 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из гостиной с…
$218,431
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Коттедж 5 спален в Vasilika, Греция
Коттедж 5 спален
Vasilika, Греция
Количество спален 5
Площадь 400 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$346,221
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Коттедж 4 спальни в Vasilika, Греция
Коттедж 4 спальни
Vasilika, Греция
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$377,827
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Коттедж в Vasilika, Греция
Коттедж
Vasilika, Греция
Площадь 350 м²
Продаётся: Роскошный дом 150 м² + 200 м² полуподвал на участке 15 000 м² – Галаринос, Агиа А…
$330,598
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Коттедж 4 спальни в Vasilika, Греция
Коттедж 4 спальни
Vasilika, Греция
Количество спален 4
Площадь 630 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 630 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 6 клад…
$413,248
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Коттедж 3 спальни в Vasilika, Греция
Коттедж 3 спальни
Vasilika, Греция
Количество спален 3
Площадь 290 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 290 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$543,126
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Коттедж 5 спален в Thermi, Греция
Коттедж 5 спален
Thermi, Греция
Количество спален 5
Площадь 270 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
$885,531
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Параметры недвижимости в Thermi Municipality, Греция

с видом на горы
Недорогая
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