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Коттеджи в периферии Центральной Македония, Греция

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Салоники
6
Kassandra Municipality
91
Pallini Municipal Unit
38
Kassandra Municipal Unit
53
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609 объектов найдено
Коттедж 1 комната в Ormos Panagias, Греция
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Коттедж 1 комната
Ormos Panagias, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Земля с живым контейнером для продажи в Ситонии, Ормос Панагиас.Жилой контейнер состоит из 1…
$87,662
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Коттедж 3 спальни в Верия, Греция
Коттедж 3 спальни
Верия, Греция
Количество спален 3
Площадь 310 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 310 кв.м в северной Греции. Цокольный этаж состоит из 2…
$767,461
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Коттедж 8 спален в Platamonas, Греция
Коттедж 8 спален
Platamonas, Греция
Количество спален 8
Площадь 360 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$649,390
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Коттедж 5 спален в Trilofo, Греция
Коттедж 5 спален
Trilofo, Греция
Количество спален 5
Площадь 256 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 256 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$566,740
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Grekodom Development
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Коттедж 2 спальни в Палеокоми, Греция
Коттедж 2 спальни
Палеокоми, Греция
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 83 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Пер…
$224,335
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Grekodom Development
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Коттедж 8 комнат в Никити, Греция
Коттедж 8 комнат
Никити, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Продаётся 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на живописном полуострове Ситония, в регионе Х…
$1,73 млн
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Коттедж 4 спальни в Алония, Греция
Коттедж 4 спальни
Алония, Греция
Количество спален 4
Площадь 110 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$88,553
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Коттедж 6 спален в Nea Silata, Греция
Коттедж 6 спален
Nea Silata, Греция
Количество спален 6
Площадь 300 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Халкидиках. Второй этаж состоит из 3 спальны…
$495,898
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Коттедж в Криопиги, Греция
Коттедж
Криопиги, Греция
Площадь 60 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из…
$171,385
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Коттедж 7 спален в Lianovergi, Греция
Коттедж 7 спален
Lianovergi, Греция
Количество спален 7
Площадь 530 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 530 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
$448,669
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Коттедж 4 спальни в Nea Silata, Греция
Коттедж 4 спальни
Nea Silata, Греция
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальны…
$531,319
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Коттедж в Trilofo, Греция
Коттедж
Trilofo, Греция
Площадь 160 м²
Незавершенный дом в Трифолосе: 160 кв.м., 2 уровня на участке 425 кв.м. Это незавершенны…
$123,974
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Коттедж 1 спальня в периферия Центральная Македония, Греция
Коттедж 1 спальня
периферия Центральная Македония, Греция
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 65 кв.м в Салониках. Коттедж состоит из одной спальной …
$94,457
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Коттедж 5 спален в периферия Центральная Македония, Греция
Коттедж 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
Количество спален 5
Площадь 390 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 390 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$342,406
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 2
Площадь 50 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 50 кв.м в Салониках. Коттедж состоит из 2 спальных комн…
$184,502
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Коттедж в Municipality of Nea Propontida, Греция
Коттедж
Municipality of Nea Propontida, Греция
Площадь 135 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 135 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Первый э…
$283,370
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Коттедж 4 спальни в периферия Центральная Македония, Греция
Коттедж 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
Количество спален 4
Площадь 140 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
$186,552
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Коттедж 1 спальня в Олинтос, Греция
Коттедж 1 спальня
Олинтос, Греция
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 50 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спал…
$230,238
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Коттедж 1 спальня в Неа-Триглия, Греция
Коттедж 1 спальня
Неа-Триглия, Греция
Количество спален 1
Площадь 340 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 340 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из одной спально…
$245,618
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Nea Propontida, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Количество этажей 3
Детали  Год постройки: 2000  Количество комнат: 5  Тип отопления: дизель  Уровне…
$629,408
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Аталанта
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Коттедж 9 спален в периферия Центральная Македония, Греция
Коттедж 9 спален
периферия Центральная Македония, Греция
Количество спален 9
Площадь 375 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 375 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных…
$531,319
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Коттедж 5 спален в Galatista, Греция
Коттедж 5 спален
Galatista, Греция
Количество спален 5
Площадь 159 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 159 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
$218,431
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Коттедж 4 спальни в Nea Silata, Греция
Коттедж 4 спальни
Nea Silata, Греция
Количество спален 4
Площадь 350 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 гостины…
$1,30 млн
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Коттедж в периферия Центральная Македония, Греция
Коттедж
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 108 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 108 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$754,093
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Коттедж 4 спальни в периферия Центральная Македония, Греция
Коттедж 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
Количество спален 4
Площадь 229 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 229 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$328,216
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Коттедж 4 спальни в Катерини, Греция
Коттедж 4 спальни
Катерини, Греция
Количество спален 4
Площадь 247 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 247 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$259,756
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Коттедж в Nea Michaniona, Греция
Коттедж
Nea Michaniona, Греция
Площадь 310 м²
🏠 Продается дом 310 кв.м. в Неа Керасия, Салоники – с видом на Олимп и Салоники Площад…
$354,213
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Коттедж 4 спальни в Китрос, Греция
Коттедж 4 спальни
Китрос, Греция
Количество спален 4
Площадь 360 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$389,634
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Коттедж 6 спален в На Плагия, Греция
Коттедж 6 спален
На Плагия, Греция
Количество спален 6
Площадь 400 м²
Продается недостроенное здание площадью 400 кв.м, на участке 14.000 кв.м. Здание состоит из …
$1,30 млн
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Коттедж 3 спальни в периферия Центральная Македония, Греция
Коттедж 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$377,827
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Параметры недвижимости в периферии Центральной Македония, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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