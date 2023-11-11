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Коттеджи в периферия Центральная Македония, Греция

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880 объектов найдено
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мавдания оливковых рощ, Греция
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мавдания оливковых рощ, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 163 м²
Количество этажей 3
Продается красивый дом с жилой площадью 160 м². В 150 метрах от моря с прекрасными пляжами в…
€249,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Эпаноми, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Эпаноми, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 98 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
Цена по запросу
Коттедж 2 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
Цена по запросу
Коттедж 8 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Sfendami, Греция
Коттедж 8 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Sfendami, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 4
Продается 3-этажный коттедж площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€250,000
Коттедж 2 спальни в Пиргадикия, Греция
Коттедж 2 спальни
Пиргадикия, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
€145,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Пиргадикия, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Пиргадикия, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
€155,000
Коттедж 7 спален с видом на море, на первой береговой линии в Agia Paraskevi, Греция
Коттедж 7 спален с видом на море, на первой береговой линии
Agia Paraskevi, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 185 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€245,000
Коттедж 5 спален с видом на город, с furnishings в Никити, Греция
Коттедж 5 спален с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 187 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€330,000
Коттедж 4 спальни с видом на город в Makrigialos, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на город
Makrigialos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€75,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Неа-Фокея, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Неа-Фокея, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/4
Продается 3-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€290,000
Коттедж 9 спален с furnishings в Перея, Греция
Коттедж 9 спален с furnishings
Перея, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 1/4
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€565,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы в Катерини, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы
Катерини, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 354 м²
Количество этажей 4
Продается 3-этажный коттедж площадью 354 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€500,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Неа-Потидея, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Неа-Потидея, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
€85,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Pikrolimni, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Pikrolimni, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 115 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из 2 сп…
€80,000
Коттедж 5 спален с furnishings в Эпаноми, Греция
Коттедж 5 спален с furnishings
Эпаноми, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажный коттедж площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€430,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы в Xylopoli, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы
Xylopoli, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной клад…
€180,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в периферия Центральная Македония, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 335 м²
Количество этажей 4
Продается 3-этажный коттедж площадью 335 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€690,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы в Makrigialos, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы
Makrigialos, Греция
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 64 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 сп…
€160,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Nea Chrani, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Nea Chrani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 с…
€255,000
Коттедж 3 спальни в Kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни
Kallithea, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
€400,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Полийирос, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
€180,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Angelochori, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Angelochori, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
€90,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Каландра, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Каландра, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
€1,10 млн
Коттедж 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Sfendami, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Sfendami, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
€80,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
€430,000
Коттедж 5 спален с видом на море, на первой береговой линии в Portes, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Portes, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 3 спальны…
€230,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город в Platanakia, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город
Platanakia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 105 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
€85,000
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Салониках. Коттедж состоит из 4 спальных ком…
€230,000
Коттедж с балконом, с кондиционером, в центре города в Pefkochori, Греция
Коттедж с балконом, с кондиционером, в центре города
Pefkochori, Греция
Этот великолепный комплекс новых домов выходит далеко за рамки собственности. Он представляе…
€400,000
Коттедж 5 спален с видом на горы, с видом на город в Peristasi, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с видом на город
Peristasi, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый э…
€75,000

Параметры недвижимости в периферия Центральная Македония, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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