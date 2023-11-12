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Коттеджи в Serres Municipality, Греция

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5 объектов найдено
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Неа-Мадитос, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Неа-Мадитос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 179 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 179 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€220,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Anthi, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Anthi, Греция
Комнаты 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Серресе. Коттедж состоит из 2 спальных комна…
€55,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Serres Municipality, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Serres Municipality, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Аспровальте. Цокольный этаж состоит из гости…
€140,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings в Vrasna Beach, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings
Vrasna Beach, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аспровальте. Первый этаж состоит из 2 спальн…
€320,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Неа-Мадитос, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Неа-Мадитос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€220,000

Параметры недвижимости в Serres Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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