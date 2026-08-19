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Коттеджи в Serres Municipality, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж 4 спальни в Serres Municipality, Греция
Коттедж 4 спальни
Serres Municipality, Греция
Количество спален 4
Площадь 270 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$401,441
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Коттедж в Ано Вронтоу, Греция
Коттедж
Ано Вронтоу, Греция
Площадь 100 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 с…
$151,376
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни в Serres Municipality, Греция
Коттедж 3 спальни
Serres Municipality, Греция
Количество спален 3
Площадь 235 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 235 кв.м в Салониках. Подвал состоит из одного санузла,…
$554,933
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Serres Municipality, Греция

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