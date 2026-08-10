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Коттеджи в Platamonas, Греция

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5 объектов найдено
Коттедж 4 спальни в Platamonas, Греция
Коттедж 4 спальни
Platamonas, Греция
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$590,354
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Коттедж 5 спален в Platamonas, Греция
Коттедж 5 спален
Platamonas, Греция
Количество спален 5
Площадь 280 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$578,547
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Коттедж 4 спальни в Platamonas, Греция
Коттедж 4 спальни
Platamonas, Греция
Количество спален 4
Площадь 340 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$572,644
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LDV InvestLDV Invest
Коттедж 8 спален в Platamonas, Греция
Коттедж 8 спален
Platamonas, Греция
Количество спален 8
Площадь 360 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$649,390
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Grekodom Development
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Коттедж 7 спален в Platamonas, Греция
Коттедж 7 спален
Platamonas, Греция
Количество спален 7
Площадь 300 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$885,531
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