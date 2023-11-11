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Коттеджи в Platamonas, Греция

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7 объектов найдено
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Neos Panteleimonas, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Neos Panteleimonas, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 186 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€245,000
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Platamonas, Греция
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Platamonas, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€750,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Platamonas, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Platamonas, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€500,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Platamonas, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Platamonas, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 50 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 сп…
€150,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Platamonas, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Platamonas, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€350,000
Коттедж 8 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Platamonas, Греция
Коттедж 8 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Platamonas, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€550,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Platamonas, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Platamonas, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 125 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 с…
€220,000
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