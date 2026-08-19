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Коттеджи в Vasilika, Греция

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11 объектов найдено
Коттедж 3 спальни в Vasilika, Греция
Коттедж 3 спальни
Vasilika, Греция
Количество спален 3
Площадь 118 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 118 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$224,335
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Коттедж 4 спальни в Vasilika, Греция
Коттедж 4 спальни
Vasilika, Греция
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$377,827
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Коттедж 6 спален в Vasilika, Греция
Коттедж 6 спален
Vasilika, Греция
Количество спален 6
Площадь 230 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
$708,425
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Коттедж 5 спален в Vasilika, Греция
Коттедж 5 спален
Vasilika, Греция
Количество спален 5
Площадь 250 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
$354,213
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Коттедж 10 спален в Vasilika, Греция
Коттедж 10 спален
Vasilika, Греция
Количество спален 10
Площадь 520 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 520 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$1,13 млн
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Коттедж 4 спальни в Vasilika, Греция
Коттедж 4 спальни
Vasilika, Греция
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$330,598
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LDV InvestLDV Invest
Коттедж в Vasilika, Греция
Коттедж
Vasilika, Греция
Площадь 350 м²
Продаётся: Роскошный дом 150 м² + 200 м² полуподвал на участке 15 000 м² – Галаринос, Агиа А…
$330,598
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Коттедж 4 спальни в Vasilika, Греция
Коттедж 4 спальни
Vasilika, Греция
Количество спален 4
Площадь 630 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 630 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 6 клад…
$413,248
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Коттедж 5 спален в Vasilika, Греция
Коттедж 5 спален
Vasilika, Греция
Количество спален 5
Площадь 350 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$442,766
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Коттедж 5 спален в Vasilika, Греция
Коттедж 5 спален
Vasilika, Греция
Количество спален 5
Площадь 400 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$346,221
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Коттедж 3 спальни в Vasilika, Греция
Коттедж 3 спальни
Vasilika, Греция
Количество спален 3
Площадь 290 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 290 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$543,126
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