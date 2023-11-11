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Коттеджи в Василика, Греция

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14 объектов найдено
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Souroti, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Souroti, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€280,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы в Василика, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы
Василика, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 4 спальных ко…
€345,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Василика, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Василика, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€265,000
Коттедж 8 спален с furnishings в Lakkia, Греция
Коттедж 8 спален с furnishings
Lakkia, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€660,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Василика, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Василика, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€320,000
Коттедж 5 спален с furnishings в Lakkia, Греция
Коттедж 5 спален с furnishings
Lakkia, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€450,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Souroti, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Souroti, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 118 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€190,000
Коттедж 5 спален с furnishings в Souroti, Греция
Коттедж 5 спален с furnishings
Souroti, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€420,000
Коттедж 9 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Lakkia, Греция
Коттедж 9 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Lakkia, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€330,000
Коттедж 5 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Souroti, Греция
Коттедж 5 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Souroti, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€350,000
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Lakkia, Греция
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Lakkia, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 304 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 304 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€265,000
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Василика, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Василика, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€390,000
Коттедж 10 спален с видом на горы, с furnishings в Василика, Греция
Коттедж 10 спален с видом на горы, с furnishings
Василика, Греция
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 600 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€525,000
Коттедж 4 комнаты с furnishings в Василика, Греция
Коттедж 4 комнаты с furnishings
Василика, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€200,000
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