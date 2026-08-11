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Коттеджи в Neoi Epivates, Греция

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5 объектов найдено
Коттедж 5 спален в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 5 спален
Neoi Epivates, Греция
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$820,593
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Коттедж 4 спальни в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 4 спальни
Neoi Epivates, Греция
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$1,30 млн
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Коттедж 3 спальни в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 3 спальни
Neoi Epivates, Греция
Количество спален 3
Площадь 290 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$354,213
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Коттедж 2 спальни в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 2 спальни
Neoi Epivates, Греция
Количество спален 2
Площадь 94 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 94 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
$305,065
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Grekodom Development
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Коттедж 5 спален в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 5 спален
Neoi Epivates, Греция
Количество спален 5
Площадь 280 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$732,039
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Агентство
Grekodom Development
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