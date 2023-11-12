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Коттеджи в Neoi Epivates, Греция

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9 объектов найдено
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
Цена по запросу
Коттедж 2 спальни с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 94 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
€170,000
Коттедж 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
На продажу выставленыдва автономных одинаковых дома площадью 250 кв.м, которые расположены н…
€550,000
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в Салониках. Подвальный этаж состоит из 2 спал…
€390,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€1,10 млн
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€450,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€410,000
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€1,75 млн
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€550,000
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