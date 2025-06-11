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Коттеджи с гаражом в периферии Центральной Македония, Греция

Kassandra Municipality
6
Kassandra Municipal Unit
4
Municipality of Lagadas
7
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1 объект найдено
Коттедж 5 комнат в Криопиги, Греция
Коттедж 5 комнат
Криопиги, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
🌟 Шикарный коттедж на первой линии моря, 2  этажа  площадью 140 кв.м на полуострове Кассандр…
$463,994
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Параметры недвижимости в периферии Центральной Македония, Греция

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