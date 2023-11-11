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Коттеджи в Peristasi, Греция

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7 объектов найдено
Коттедж 5 спален с видом на горы, с видом на город в Peristasi, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с видом на город
Peristasi, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый э…
€75,000
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings в Peristasi, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings
Peristasi, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 4 с…
€170,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Peristasi, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Peristasi, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 170 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 4 с…
€250,000
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings в Peristasi, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings
Peristasi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 137 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€200,000
Коттедж 9 спален с видом на горы, с furnishings в Peristasi, Греция
Коттедж 9 спален с видом на горы, с furnishings
Peristasi, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 540 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 540 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€480,000
Коттедж 2 спальни с видом на город, с furnishings в Peristasi, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на город, с furnishings
Peristasi, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 сп…
€90,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Peristasi, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Peristasi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
€200,000
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