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Коттеджи в Peristasi, Греция

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9 объектов найдено
Коттедж 3 спальни в Peristasi, Греция
Коттедж 3 спальни
Peristasi, Греция
Количество спален 3
Площадь 119 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 119 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
$271,563
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Коттедж в Peristasi, Греция
Коттедж
Peristasi, Греция
Площадь 160 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
$92,225
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Коттедж 7 спален в Peristasi, Греция
Коттедж 7 спален
Peristasi, Греция
Количество спален 7
Площадь 519 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 519 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$507,705
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Коттедж в Peristasi, Греция
Коттедж
Peristasi, Греция
Площадь 180 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
$82,650
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Коттедж 1 спальня в Peristasi, Греция
Коттедж 1 спальня
Peristasi, Греция
Количество спален 1
Площадь 90 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из одно…
$106,264
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Коттедж 5 спален в Peristasi, Греция
Коттедж 5 спален
Peristasi, Греция
Количество спален 5
Площадь 230 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$389,634
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Коттедж 3 спальни в Peristasi, Греция
Коттедж 3 спальни
Peristasi, Греция
Количество спален 3
Площадь 188 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 188 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$126,845
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Коттедж 5 спален в Peristasi, Греция
Коттедж 5 спален
Peristasi, Греция
Количество спален 5
Площадь 254 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 254 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвал состоит из 2 кл…
$123,974
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Коттедж 3 спальни в Peristasi, Греция
Коттедж 3 спальни
Peristasi, Греция
Количество спален 3
Площадь 156 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 156 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$306,984
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