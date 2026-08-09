Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Литохоро
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в Литохоро, Греция

;
Коттедж Удалить
Очистить
8 объектов найдено
Коттедж в Литохоро, Греция
Коттедж
Литохоро, Греция
Площадь 126 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 126 кв.м на Олимпийской Ривьере. Недвижимость продается…
$153,492
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 2 спальни в Литохоро, Греция
Коттедж 2 спальни
Литохоро, Греция
Количество спален 2
Площадь 220 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$389,634
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 1 спальня в Литохоро, Греция
Коттедж 1 спальня
Литохоро, Греция
Количество спален 1
Площадь 105 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 105 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$153,492
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Коттедж 3 спальни в Литохоро, Греция
Коттедж 3 спальни
Литохоро, Греция
Количество спален 3
Площадь 280 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 280 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$454,573
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 4 спальни в Литохоро, Греция
Коттедж 4 спальни
Литохоро, Греция
Количество спален 4
Площадь 320 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$826,496
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 3 спальни в Литохоро, Греция
Коттедж 3 спальни
Литохоро, Греция
Количество спален 3
Площадь 131 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 131 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$421,816
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 3 спальни в Литохоро, Греция
Коттедж 3 спальни
Литохоро, Греция
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$336,502
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 3 спальни в Литохоро, Греция
Коттедж 3 спальни
Литохоро, Греция
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$291,635
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Перейти