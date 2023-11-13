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Коттеджи в Литохоро, Греция

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14 объектов найдено
Коттедж 5 спален с видом на море, на первой береговой линии в Литохоро, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Литохоро, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€125,000
Коттедж 5 спален с видом на море, на первой береговой линии в Литохоро, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Литохоро, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 255 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажный коттедж площадью 255 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€230,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Литохоро, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€247,000
Коттедж 5 комнат с furnishings в Литохоро, Греция
Коттедж 5 комнат с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 5
Площадь 126 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 126 кв.м на Олимпийской Ривьере. Недвижимость продается…
€130,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Литохоро, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 288 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 288 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€380,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Литохоро, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 сп…
€90,000
Коттедж 6 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Литохоро, Греция
Коттедж 6 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 191 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 191 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€160,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Литохоро, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€120,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Литохоро, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Литохоро, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 430 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€650,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Литохоро, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Продается 4-этажный коттедж площадью 280 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€330,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Литохоро, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Литохоро, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€550,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Литохоро, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 132 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
€130,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings в Литохоро, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 342 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 342 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€350,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Литохоро, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 430 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажный коттедж площадью 430 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€430,000
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