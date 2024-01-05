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21 объект найдено
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Коттедж 2 спальни с видом на горы
Nea Roda, Греция
3
1
100 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттед…
€500,000
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Grekodom Development
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Коттедж 2 спальни
Nautilus, Греция
3
1
70 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттедж…
€150,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Nea Roda, Греция
7
4
180 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
€230,000
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 13 спален с видом на море, на первой береговой линии
Иерисос, Греция
14
13
350 м²
4
Продается 4-этажный коттедж площадью 350 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Подвал…
€450,000
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 8 спален
Иерисос, Греция
10
4
474 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 474 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый…
€790,000
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Grekodom Development
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Коттедж 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Иерисос, Греция
1
240 м²
3
Продается коттедж на стадии строительства в живописном поселке полуострова Афон. Коттедж, пл…
€380,000
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Grekodom Development
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Коттедж 1 спальня с видом на горы
Nea Roda, Греция
2
1
64 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 64 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттедж…
€240,000
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Nea Roda, Греция
5
3
150 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики на стад…
€200,000
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Grekodom Development
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Коттедж 5 спален с видом на море
Nea Roda, Греция
7
4
290 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
€700,000
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Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Nea Roda, Греция
4
2
120 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
€400,000
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Коттедж 2 спальни
Иерисос, Греция
3
1
100 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттед…
€160,000
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Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы
Nea Roda, Греция
1
1
75 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 75 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цокольн…
€130,000
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Коттедж 11 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Иерисос, Греция
16
6
520 м²
4
Продается 4-этажный коттедж площадью 520 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
€250,000
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Коттедж 2 спальни
Nautilus, Греция
3
1
50 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 50 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цокольн…
€98,000
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Коттедж 1 комната с видом на море
Nautilus, Греция
1
350 м²
1
На продажу выставлен коттедж, состоящий из 6 отдельных квартир. На цокольном этаже расположе…
€850,000
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Grekodom Development
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Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы
Nea Roda, Греция
1
343 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 343 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики на стад…
€680,000
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Коттедж 3 спальни с видом на море
Nautilus, Греция
4
1
90 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттедж…
€250,000
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Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на город
Иерисос, Греция
3
2
78 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 78 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый …
€350,000
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Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на город
Иерисос, Греция
3
1
67 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 67 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттедж…
€300,000
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Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на город
Иерисос, Греция
3
1
67 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 67 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттедж…
€300,000
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Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на город
Иерисос, Греция
3
1
67 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 67 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттедж…
€300,000
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