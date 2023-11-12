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Коттеджи в Эпаноми, Греция

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18 объектов найдено
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Эпаноми, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Эпаноми, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 98 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
Цена по запросу
Коттедж 5 спален с furnishings в Эпаноми, Греция
Коттедж 5 спален с furnishings
Эпаноми, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажный коттедж площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€430,000
Коттедж 5 спален с видом на горы в Эпаноми, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы
Эпаноми, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€430,000
Коттедж 6 спален с видом на город в Эпаноми, Греция
Коттедж 6 спален с видом на город
Эпаноми, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 204 кв.м в пригороде города Салоники. Пер…
€120,000
Коттедж 6 спален с furnishings в Эпаноми, Греция
Коттедж 6 спален с furnishings
Эпаноми, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€320,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Эпаноми, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Эпаноми, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 247 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 247 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€500,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Эпаноми, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Эпаноми, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
€250,000
Коттедж 4 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Эпаноми, Греция
Коттедж 4 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Эпаноми, Греция
Комнаты 4
Площадь 288 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 288 кв.м в Салониках. Из окон открывается великолепный …
€380,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Эпаноми, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Эпаноми, Греция
Комнаты 7
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€310,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Эпаноми, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Эпаноми, Греция
Комнаты 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€480,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Эпаноми, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Эпаноми, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 199 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 199 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€350,000
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Эпаноми, Греция
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Эпаноми, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€500,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Эпаноми, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Эпаноми, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€365,000
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Эпаноми, Греция
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Эпаноми, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 560 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажный коттедж площадью 560 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€550,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Эпаноми, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Эпаноми, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€360,000
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings в Эпаноми, Греция
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings
Эпаноми, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€360,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Эпаноми, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Эпаноми, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 167 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€1,10 млн
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings в Эпаноми, Греция
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Эпаноми, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 600 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€1,10 млн
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