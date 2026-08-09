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Коттеджи в Epanomi, Греция

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7 объектов найдено
Коттедж 7 спален в Epanomi, Греция
Коттедж 7 спален
Epanomi, Греция
Количество спален 7
Площадь 560 м²
Продается 5-этажный коттедж площадью 560 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$649,390
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Коттедж 3 спальни в Epanomi, Греция
Коттедж 3 спальни
Epanomi, Греция
Количество спален 3
Площадь 199 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 199 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$413,248
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Коттедж 5 спален в Epanomi, Греция
Коттедж 5 спален
Epanomi, Греция
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$397,832
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TekceTekce
Коттедж 7 спален в Epanomi, Греция
Коттедж 7 спален
Epanomi, Греция
Количество спален 7
Площадь 350 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$625,776
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Коттедж 4 спальни в Epanomi, Греция
Коттедж 4 спальни
Epanomi, Греция
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спал…
$531,319
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Коттедж в Epanomi, Греция
Коттедж
Epanomi, Греция
Площадь 173 м²
Предлагаются 4 коттеджа, каждый дом площадью 173 кв.м. Трёхэтажные дома разделены на полупод…
Цена по запросу
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Коттедж 3 спальни в Epanomi, Греция
Коттедж 3 спальни
Epanomi, Греция
Количество спален 3
Площадь 167 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 167 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$1,30 млн
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