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Коттеджи в Эпаноми, Греция
Коттедж
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18 объектов найдено
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Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Эпаноми, Греция
3
1
98 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 98 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
Цена по запросу
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Коттедж 5 спален с furnishings
Эпаноми, Греция
6
2
280 м²
1/3
Продается 2-этажный коттедж площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€430,000
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Коттедж 5 спален с видом на горы
Эпаноми, Греция
7
2
280 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€430,000
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Коттедж 6 спален с видом на город
Эпаноми, Греция
8
2
204 м²
2
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 204 кв.м в пригороде города Салоники. Пер…
€120,000
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Коттедж 6 спален с furnishings
Эпаноми, Греция
8
4
270 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€320,000
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Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Эпаноми, Греция
7
3
247 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 247 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€500,000
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Коттедж 2 спальни с furnishings
Эпаноми, Греция
3
1
100 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
€250,000
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Коттедж 4 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Эпаноми, Греция
4
288 м²
1
Продается 0-этажный коттедж площадью 288 кв.м в Салониках. Из окон открывается великолепный …
€380,000
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Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Эпаноми, Греция
7
300 м²
1
Продается 4-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€310,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Эпаноми, Греция
4
270 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€480,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Эпаноми, Греция
4
1
199 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 199 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€350,000
Рекомендовать
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Эпаноми, Греция
10
3
350 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€500,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Эпаноми, Греция
4
1
260 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€365,000
Рекомендовать
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Эпаноми, Греция
12
5
560 м²
1
Продается 5-этажный коттедж площадью 560 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€550,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Эпаноми, Греция
3
1
120 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€360,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings
Эпаноми, Греция
8
4
260 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€360,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Эпаноми, Греция
4
2
167 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 167 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€1,10 млн
Рекомендовать
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Эпаноми, Греция
9
4
600 м²
1
Продается 4-этажный коттедж площадью 600 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€1,10 млн
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