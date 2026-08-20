Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Thessaloniki Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в Thessaloniki Municipal Unit, Греция

;
Салоники
6
Коттедж Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Коттедж в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 80 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на город. …
$301 081
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 70 м²
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Салониках. Коттедж состоит из 2…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 2 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 2
Площадь 50 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 50 кв.м в Салониках. Коттедж состоит из 2 спальных комн…
$184 502
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
International Property AlertsInternational Property Alerts
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Thessaloniki Municipal Unit, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти