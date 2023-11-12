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Коттеджи в Thessaloniki Municipal Unit, Греция

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8 объектов найдено
Коттедж 6 комнат с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 6 комнат с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 6
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. …
€700,000
Коттедж 7 спален с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 7 спален с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 2 спаль…
€800,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 245 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажный коттедж площадью 245 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной к…
€650,000
Коттедж 2 спальни с видом на город, с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на город, с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Салониках. Второй этаж состоит из гостиной, …
€200,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
€550,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной клад…
€320,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит…
€480,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 255 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
€450,000

Параметры недвижимости в Thessaloniki Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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