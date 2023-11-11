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Коттеджи в Drymos, Греция

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16 объектов найдено
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Melissochori, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Melissochori, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€210,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Melissochori, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Melissochori, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
€210,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Melissochori, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Melissochori, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
€210,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Melissochori, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Melissochori, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажный коттедж площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€550,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Melissochori, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Melissochori, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 278 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 278 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€330,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Drymos, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Drymos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€170,000
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Drymos, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Drymos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€180,000
Коттедж 5 спален с furnishings в Melissochori, Греция
Коттедж 5 спален с furnishings
Melissochori, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 202 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 202 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спал…
€180,000
Коттедж 8 спален с furnishings в Melissochori, Греция
Коттедж 8 спален с furnishings
Melissochori, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
€750,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Melissochori, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Melissochori, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 480 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спал…
€550,000
Коттедж 5 спален с видом на город, с furnishings в Drymos, Греция
Коттедж 5 спален с видом на город, с furnishings
Drymos, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 248 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 248 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€230,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Melissochori, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Melissochori, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€230,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Melissochori, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Melissochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 204 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
€195,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Melissochori, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Melissochori, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 192 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€340,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Melissochori, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Melissochori, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 133 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
€430,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Melissochori, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Melissochori, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 252 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 252 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€500,000
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