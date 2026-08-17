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Коттеджи в Drymos, Греция

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6 объектов найдено
Коттедж 3 спальни в Drymos, Греция
Коттедж 3 спальни
Drymos, Греция
Количество спален 3
Площадь 340 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$1,00 млн
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Коттедж 4 спальни в Drymos, Греция
Коттедж 4 спальни
Drymos, Греция
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$247,949
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Grekodom Development
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Коттедж 5 спален в Drymos, Греция
Коттедж 5 спален
Drymos, Греция
Количество спален 5
Площадь 248 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 248 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$318,791
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни в Drymos, Греция
Коттедж 3 спальни
Drymos, Греция
Количество спален 3
Площадь 204 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 204 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
$484,091
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни в Drymos, Греция
Коттедж 4 спальни
Drymos, Греция
Количество спален 4
Площадь 133 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 133 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
$631,679
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Grekodom Development
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 4 спальни в Drymos, Греция
Коттедж 4 спальни
Drymos, Греция
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
$247,949
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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