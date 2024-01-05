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Коттеджи в Неос-Мармарас, Греция

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8 объектов найдено
Коттедж 6 спален с видом на море, на первой береговой линии в Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, на первой береговой линии
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 255 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 255 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Под…
€550,000
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Grekodom Development
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Коттедж 2 спальни с видом на море в Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 145 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€1,50 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 152 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€260,000
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 157 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€260,000
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Grekodom Development
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Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€400,000
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Вто…
€390,000
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Grekodom Development
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Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы в Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€350,000
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Коттедж 1 комната с видом на море, на первой береговой линии в Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 250 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на с…
€320,000
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