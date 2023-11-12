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Коттеджи в Неа-Триглия, Греция

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15 объектов найдено
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings в Nea Plagia, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings
Nea Plagia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной кла…
€500,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Nea Plagia, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Nea Plagia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 64 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
€170,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Неа-Триглия, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Неа-Триглия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 127 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 3 спальных ко…
€150,000
Коттедж 1 комната с furnishings в Nea Plagia, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Nea Plagia, Греция
Комнаты 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Халкидиках. Недвижимость продается с мебелью…
€550,000
Коттедж 3 комнаты с видом на море, с furnishings в Nea Plagia, Греция
Коттедж 3 комнаты с видом на море, с furnishings
Nea Plagia, Греция
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается коттедж, на стадии строительства, с площадью 70 кв.м в курортном посёлке полуостро…
€300,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Nea Plagia, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Nea Plagia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 103 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
€265,000
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings в Nea Plagia, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings
Nea Plagia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 215 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
€200,000
Коттедж 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Nea Plagia, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Nea Plagia, Греция
Комнаты 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продаются два коттеджа на п-ове Халкидики. Коттедж площадью 180 кв.м по цене 161.000 евро, а…
€161,000
Коттедж 1 комната с furnishings в Неа-Триглия, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Неа-Триглия, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м в Халкидиках. Второй этаж состоит из гостиной, …
€155,000
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings в Flogita, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings
Flogita, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
€180,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings в Flogita, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings
Flogita, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
€550,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Flogita, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Flogita, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 105 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 3 спальных ко…
€680,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Flogita, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Flogita, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 215 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
€510,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Eleochoria, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Eleochoria, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
€550,000
Коттедж 1 комната с furnishings в Неа-Триглия, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Неа-Триглия, Греция
Комнаты 1
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается коттедж с столярной мастерской на первом этаже. Участок площадью 500кв.м. Дом сост…
€165,000
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