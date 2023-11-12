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15 объектов найдено
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Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings
Nea Plagia, Греция
5
2
230 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной кла…
€500,000
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Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Nea Plagia, Греция
3
1
64 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 64 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
€170,000
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Коттедж 3 спальни с furnishings
Неа-Триглия, Греция
4
1
127 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 127 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 3 спальных ко…
€150,000
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Коттедж 1 комната с furnishings
Nea Plagia, Греция
1
200 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Халкидиках. Недвижимость продается с мебелью…
€550,000
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Коттедж 3 комнаты с видом на море, с furnishings
Nea Plagia, Греция
3
75 м²
1
Продается коттедж, на стадии строительства, с площадью 70 кв.м в курортном посёлке полуостро…
€300,000
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Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Nea Plagia, Греция
4
2
103 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 103 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
€265,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings
Nea Plagia, Греция
5
2
215 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 215 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
€200,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Nea Plagia, Греция
1
180 м²
1
Продаются два коттеджа на п-ове Халкидики. Коттедж площадью 180 кв.м по цене 161.000 евро, а…
€161,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с furnishings
Неа-Триглия, Греция
1
2
90 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м в Халкидиках. Второй этаж состоит из гостиной, …
€155,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings
Flogita, Греция
4
1
120 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
€180,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings
Flogita, Греция
6
3
300 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
€550,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с furnishings
Flogita, Греция
4
1
105 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 105 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 3 спальных ко…
€680,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Flogita, Греция
6
2
215 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 215 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
€510,000
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Коттедж 4 спальни с furnishings
Eleochoria, Греция
6
4
400 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
€550,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с furnishings
Неа-Триглия, Греция
1
320 м²
1
Продается коттедж с столярной мастерской на первом этаже. Участок площадью 500кв.м. Дом сост…
€165,000
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