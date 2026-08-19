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Коттеджи в Неа-Триглии, Греция

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5 объектов найдено
Коттедж 5 спален в Неа-Триглия, Греция
Коттедж 5 спален
Неа-Триглия, Греция
Количество спален 5
Площадь 190 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
$153,492
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Коттедж 1 спальня в Неа-Триглия, Греция
Коттедж 1 спальня
Неа-Триглия, Греция
Количество спален 1
Площадь 340 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 340 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из одной спально…
$245,618
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Grekodom Development
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Коттедж в Неа-Триглия, Греция
Коттедж
Неа-Триглия, Греция
Площадь 320 м²
Продается коттедж с столярной мастерской на первом этаже. Участок площадью 500кв.м. Дом сост…
$194,817
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Grekodom Development
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Коттедж в Неа-Триглия, Греция
Коттедж
Неа-Триглия, Греция
Площадь 75 м²
Продается коттедж, на стадии строительства, с площадью 70 кв.м в курортном посёлке полуостро…
$354,213
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Grekodom Development
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Коттедж 2 спальни в Неа-Триглия, Греция
Коттедж 2 спальни
Неа-Триглия, Греция
Количество спален 2
Площадь 170 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Халкидиках. Подвал состоит из одной кладовой…
$366,020
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