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Коттеджи в Amphipolis Municipality, Греция

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4 объекта найдено
Коттедж 2 спальни в Amphipolis Municipality, Греция
Коттедж 2 спальни
Amphipolis Municipality, Греция
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Аспровальте. Цокольный этаж состоит из гости…
$177,106
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Коттедж 2 спальни в Палеокоми, Греция
Коттедж 2 спальни
Палеокоми, Греция
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 83 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Пер…
$224,335
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 2 спальни в Палеокоми, Греция
Коттедж 2 спальни
Палеокоми, Греция
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 83 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Пер…
$224,335
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Коттедж 2 спальни в Палеокоми, Греция
Коттедж 2 спальни
Палеокоми, Греция
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 83 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Пер…
$224,335
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Параметры недвижимости в Amphipolis Municipality, Греция

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