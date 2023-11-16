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Коттеджи в Муниципалитет Дельты, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 3 спальни в Неа-Малгара, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Малгара, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 155 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
€110,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Муниципалитет Дельты, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Муниципалитет Дельты, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€120,000

Параметры недвижимости в Муниципалитет Дельты, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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