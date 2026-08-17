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Коттеджи в Delta Municipality, Греция

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4 объекта найдено
Коттедж 3 спальни в Неа-Малгара, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Малгара, Греция
Количество спален 3
Площадь 155 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 155 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
$129,878
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Коттедж 4 спальни в Delta Municipality, Греция
Коттедж 4 спальни
Delta Municipality, Греция
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$442,766
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Grekodom Development
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Коттедж в Неа-Малгара, Греция
Коттедж
Неа-Малгара, Греция
Площадь 110 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м в Салониках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
$145,359
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Коттедж 5 спален в Delta Municipality, Греция
Коттедж 5 спален
Delta Municipality, Греция
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спал…
$495,898
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Delta Municipality, Греция

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