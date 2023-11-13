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Коттеджи в Муниципалитет Эдессы, Греция

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7 объектов найдено
Коттедж 2 спальни с видом на горы в Notia, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы
Notia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 96 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
€250,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Notia, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Notia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 3 спальн…
€80,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Айос-Панделеимон, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Айос-Панделеимон, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 4 спальн…
€110,000
Коттедж 8 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Муниципалитет Эдессы, Греция
Коттедж 8 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Муниципалитет Эдессы, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 450 кв.м в северной Греции. Цокольный этаж состоит из 3…
€450,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Орма, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Орма, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в регионе Каймактсалан. Первый этаж состоит из…
€265,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Agios Athanasios, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Agios Athanasios, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в регионе Каймактсалан. Первый этаж состоит из…
€230,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Лутраки, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Лутраки, Греция
Комнаты 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 112 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 2 спальн…
€130,000

Параметры недвижимости в Муниципалитет Эдессы, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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