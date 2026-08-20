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Коттеджи в Edessa Municipality, Греция

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13 объектов найдено
Коттедж 3 спальни в Mesimeri, Греция
Коттедж 3 спальни
Mesimeri, Греция
Количество спален 3
Площадь 270 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
$283,370
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Коттедж 1 спальня в Mesimeri, Греция
Коттедж 1 спальня
Mesimeri, Греция
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 50 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
$206,624
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Коттедж 4 спальни в Mesimeri, Греция
Коттедж 4 спальни
Mesimeri, Греция
Количество спален 4
Площадь 185 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 185 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$454,573
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Коттедж 3 спальни в Mesimeri, Греция
Коттедж 3 спальни
Mesimeri, Греция
Количество спален 3
Площадь 145 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 145 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$265,659
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Коттедж 5 спален в Mesimeri, Греция
Коттедж 5 спален
Mesimeri, Греция
Количество спален 5
Площадь 369 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 369 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$507,705
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Коттедж 3 спальни в Mesimeri, Греция
Коттедж 3 спальни
Mesimeri, Греция
Количество спален 3
Площадь 145 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 145 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из гостин…
$401,441
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LDV InvestLDV Invest
Коттедж в Mesimeri, Греция
Коттедж
Mesimeri, Греция
Площадь 175 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 175 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строител…
$172,970
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Коттедж 3 спальни в Арниса, Греция
Коттедж 3 спальни
Арниса, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в регионе Каймактсалан. Первый этаж состоит из…
$271,563
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Коттедж 5 спален в Mesimeri, Греция
Коттедж 5 спален
Mesimeri, Греция
Количество спален 5
Площадь 410 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 410 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$944,567
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Коттедж 6 спален в Mesimeri, Греция
Коттедж 6 спален
Mesimeri, Греция
Количество спален 6
Площадь 220 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$460,476
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Коттедж 3 спальни в Mesimeri, Греция
Коттедж 3 спальни
Mesimeri, Греция
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 170 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$271,563
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Коттедж 5 спален в Mesimeri, Греция
Коттедж 5 спален
Mesimeri, Греция
Количество спален 5
Площадь 285 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 285 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Цена по запросу
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Коттедж 3 спальни в Mesimeri, Греция
Коттедж 3 спальни
Mesimeri, Греция
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$236,142
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Параметры недвижимости в Edessa Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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