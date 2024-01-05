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Коттеджи в Перея, Греция

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13 объектов найдено
Коттедж 9 спален в Перея, Греция
Коттедж 9 спален
Перея, Греция
Число комнат 12
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 1/4
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€565,000
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Коттедж 4 спальни с видом на город в Перея, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на город
Перея, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€930,000
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Grekodom Development
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Коттедж 2 спальни в Перея, Греция
Коттедж 2 спальни
Перея, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 94 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
€170,000
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Grekodom Development
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Коттедж 5 спален с видом на море, на первой береговой линии в Перея, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Перея, Греция
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 420 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€530,000
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни в Перея, Греция
Коттедж 3 спальни
Перея, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€270,000
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Grekodom Development
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Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Перея, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Перея, Греция
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€320,000
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Grekodom Development
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Коттедж 5 спален с видом на море в Перея, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море
Перея, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€1,10 млн
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Коттедж 8 спален с видом на город в Перея, Греция
Коттедж 8 спален с видом на город
Перея, Греция
Число комнат 11
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 3
€435,000
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Коттедж 5 спален в Перея, Греция
Коттедж 5 спален
Перея, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 185 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€315,000
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Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Перея, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Перея, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€450,000
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Коттедж 3 спальни с видом на горы в Перея, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы
Перея, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 167 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€1,10 млн
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Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город в Перея, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город
Перея, Греция
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€550,000
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Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Перея, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Перея, Греция
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 546 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 546 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€800,000
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