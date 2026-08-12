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Жилье в периферии Центральной Македония, Греция

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Салоники
304
Kassandra Municipality
1287
Pallini Municipal Unit
665
Kassandra Municipal Unit
624
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4 087 объектов найдено
Вилла в Kassandra Municipality, Греция
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Вилла
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Вилла строится в востребованном районе Кассандра, Сани. Просторная резиденция площадью 310 к…
$1,10 млн
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Vista Estate
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Вилла 6 комнат в Kassandra Municipality, Греция
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Вилла 6 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Количество этажей 3
Детали  Год постройки: 2013  Количество комнат: 6  Тип отопления: дизель  Уровне…
$571,130
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Вилла 5 комнат в Полихроно, Греция
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Вилла 5 комнат
Полихроно, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Количество этажей 3
Детали  Год постройки: 2012  Количество комнат: 5  Тип отопления: дизель  Уровне…
$512,851
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TekceTekce
Квартира 1 спальня в Neoi Epivates, Греция
Лента Акция
Квартира 1 спальня
Neoi Epivates, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/4
Продаётся квартира площадью 43 м², расположенная на первом этаже ухоженного четырёхэтажного …
$165,322
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Vista Estate
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Вилла в Каллитеа, Греция
Лента Новое
Вилла
Каллитеа, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Количество этажей 2
Великолепная вилла, расположенная в престижном районе Кассандра, Каллифея. Этот современный …
$794,763
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Vista Estate
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Коттедж 1 комната в Ormos Panagias, Греция
UP UP
Коттедж 1 комната
Ormos Panagias, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Земля с живым контейнером для продажи в Ситонии, Ормос Панагиас.Жилой контейнер состоит из 1…
$87,662
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Квартира в Неос-Мармарас, Греция
Квартира
Неос-Мармарас, Греция
Площадь 73 м²
Продается квартира площадью 73 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
$288,284
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Grekodom Development
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Дом 2 спальни в Каливес Полигроу, Греция
Дом 2 спальни
Каливес Полигроу, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Новый построенный дом расположен в 600 метрах от песчаного пляжа в Каливесе. Есть частный са…
$201,962
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Квартира в Неос-Мармарас, Греция
Квартира
Неос-Мармарас, Греция
Площадь 56 м²
Продается квартира площадью 56 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$380,535
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Grekodom Development
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Таунхаус в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус
Kassandra Municipality, Греция
Площадь 120 м²
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии с…
$680,351
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Grekodom Development
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Квартира в периферия Центральная Македония, Греция
Квартира
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 50 м²
Продается квартира площадью 50 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
$89,945
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Grekodom Development
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Квартира в Trilofo, Греция
Квартира
Trilofo, Греция
Площадь 75 м²
Продается квартира площадью 75 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
$161,439
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Grekodom Development
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Квартира в Municipality of Sithonia, Греция
Квартира
Municipality of Sithonia, Греция
Площадь 86 м²
Продается квартира площадью 86 кв.м в Афинах. Квартира расположена на полу-первом этаже и со…
$322,878
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Квартира в Неос-Мармарас, Греция
Квартира
Неос-Мармарас, Греция
Площадь 54 м²
Продается квартира площадью 54 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$380,535
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Таунхаус в Nea Silata, Греция
Таунхаус
Nea Silata, Греция
Площадь 81 м²
Продается таунхаус площадью 81 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй э…
$230,627
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Квартира в Неос-Мармарас, Греция
Квартира
Неос-Мармарас, Греция
Площадь 56 м²
Продается квартира площадью 56 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$380,535
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Таунхаус в Олинтос, Греция
Таунхаус
Олинтос, Греция
Площадь 120 м²
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
$265,221
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Квартира 2 спальни в Неа Ираклея, Греция
Квартира 2 спальни
Неа Ираклея, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 1/2
Квартира расположена перед морем в деревне Неа Ираклия. Квартира расположена на 1-м этаже и …
$288,517
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Квартира в Неос-Мармарас, Греция
Квартира
Неос-Мармарас, Греция
Площадь 58 м²
Продается квартира площадью 58 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$380,535
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Дом 4 спальни в Криопиги, Греция
Дом 4 спальни
Криопиги, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Роскошные виллы с потрясающим видом на море расположены на склоне холма перед морем, на окра…
$865,552
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Квартира в Municipality of Sithonia, Греция
Квартира
Municipality of Sithonia, Греция
Площадь 39 м²
Продается квартира площадью 39 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
Цена по запросу
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Квартира в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 104 м²
Продается дуплекс площадью 104 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
$414,693
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Квартира в Неос-Мармарас, Греция
Квартира
Неос-Мармарас, Греция
Площадь 150 м²
Продается квартира площадью 150 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира рас…
$461,255
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Квартира в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 30 м²
Продается квартира площадью 30 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
Цена по запросу
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Квартира в Неос-Мармарас, Греция
Квартира
Неос-Мармарас, Греция
Площадь 58 м²
Продается квартира площадью 58 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$380,535
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Квартира в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 120 м²
Продается дуплекс площадью 120 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
$483,808
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Квартира в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 72 м²
Продается квартира площадью 72 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
$322,878
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Квартира в Municipality of Sithonia, Греция
Квартира
Municipality of Sithonia, Греция
Площадь 41 м²
Продается квартира площадью 41 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Цена по запросу
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Квартира в Катерини, Греция
Квартира
Катерини, Греция
Площадь 140 м²
Продается квартира площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем…
$299,816
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Таунхаус в Nea Silata, Греция
Таунхаус
Nea Silata, Греция
Площадь 84 м²
Продается таунхаус площадью 84 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй э…
$242,159
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Типы недвижимости в периферии Центральной Македония

квартиры
дома

Параметры недвижимости в периферии Центральной Македония, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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