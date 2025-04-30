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Коттеджи в Municipality of Thessaloniki, Греция

Thessaloniki Municipal Unit
4
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4 объекта найдено
Коттедж 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 1
Площадь 80 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на город. …
$265,443
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 3
Площадь 120 м²
ПРОДАЕТСЯ: Дом 105 кв.м. – Верхний город (Ано Поли), СалоникиВ самом сердце живописного райо…
$284,267
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит…
$557,329
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 105 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спал…
$383,997
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Thessaloniki, Греция

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