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Коттеджи с бассейном в периферии Центральной Македония, Греция

Kassandra Municipality
6
Kassandra Municipal Unit
4
Municipality of Lagadas
7
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1 объект найдено
Коттедж 7 спален в Ираклейо, Греция
Коттедж 7 спален
Ираклейо, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 378 м²
New Heraklion north of Athens, residential complex of 378 total sq.m. 3 levels (elevated gro…
$1,31 млн
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Параметры недвижимости в периферии Центральной Македония, Греция

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