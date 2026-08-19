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Коттеджи в Касандрии, Греция

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5 объектов найдено
Коттедж 5 спален в Касандрия, Греция
Коттедж 5 спален
Касандрия, Греция
Количество спален 5
Площадь 335 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 335 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
$448,669
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Коттедж 6 комнат в Касандрия, Греция
Коттедж 6 комнат
Касандрия, Греция
Число комнат 6
Количество этажей 3
Детали  Количество этажей в здании: 4  Год постройки: 2004  Пляж: песчаный с полог…
$872,614
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Аталанта
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Коттедж 4 спальни в Касандрия, Греция
Коттедж 4 спальни
Касандрия, Греция
Количество спален 4
Площадь 280 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$519,512
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Коттедж 4 спальни в Касандрия, Греция
Коттедж 4 спальни
Касандрия, Греция
Количество спален 4
Площадь 158 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 158 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$212,528
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Коттедж 3 спальни в Касандрия, Греция
Коттедж 3 спальни
Касандрия, Греция
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
$448,669
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