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Коттеджи в Ормилии, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж в Ормилия, Греция
Коттедж
Ормилия, Греция
Площадь 240 м²
Продается коттедж площадью 240 кв.м на Ситонии. Трехуровневый коттедж состоит из четырех отд…
$1,06 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни в Ормилия, Греция
Коттедж 3 спальни
Ормилия, Греция
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Кот…
$413,248
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 6 спален в Ормилия, Греция
Коттедж 6 спален
Ормилия, Греция
Количество спален 6
Площадь 235 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 235 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$980,166
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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