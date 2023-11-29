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Коттеджи в Ормилия, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Полийирос, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 235 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€650,000
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Grekodom Development
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Коттедж 1 комната с видом на море, с furnishings в Полийирос, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продается коттедж площадью 240 кв.м на Ситонии. Трехуровневый коттедж состоит из четырех отд…
€900,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Полийирос, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 210 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€220,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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