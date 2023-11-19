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Коттеджи в Муниципалитет Пелла, Греция

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26 объектов найдено
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Alonia, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Alonia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж -1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвальный этаж состои…
€100,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Alonia, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Alonia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж -1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвальный этаж состои…
€100,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Alonia, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Alonia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж -1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвальный этаж состои…
€100,000
Коттедж 8 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Sfendami, Греция
Коттедж 8 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Sfendami, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 4
Продается 3-этажный коттедж площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€250,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Sfendami, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Sfendami, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
€80,000
Коттедж 1 спальня с furnishings в Eleftherochori, Греция
Коттедж 1 спальня с furnishings
Eleftherochori, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 78 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из одной спа…
€100,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы в Alonia, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы
Alonia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 285 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 285 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€330,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Sfendami, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Sfendami, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€100,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы в Муниципалитет Пелла, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы
Муниципалитет Пелла, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из гост…
€170,000
Коттедж 4 комнаты с furnishings в Eleftherochori, Греция
Коттедж 4 комнаты с furnishings
Eleftherochori, Греция
Комнаты 4
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продается 0-этажный коттедж площадью 180 кв.м в северной Греции. У объекта есть камин. Недви…
€270,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Sfendami, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Sfendami, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 143 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€160,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Эйинион, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Эйинион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 65 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из …
€110,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Loutros, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Loutros, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из 2 сп…
€106,000
Коттедж 1 комната с видом на город, с furnishings в Муниципалитет Пелла, Греция
Коттедж 1 комната с видом на город, с furnishings
Муниципалитет Пелла, Греция
Комнаты 1
Площадь 295 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен коттедж 295 кв.м в городе Янница в регионе Центральная Македония на сев…
€370,000
Коттедж 7 спален с furnishings в Alonia, Греция
Коттедж 7 спален с furnishings
Alonia, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€185,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Platanos, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Platanos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€170,000
Коттедж 3 спальни с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Пелла, Греция
Коттедж 3 спальни с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Пелла, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 225 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из гост…
€300,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Neochori, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Neochori, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
€220,000
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Эйинион, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Эйинион, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€265,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Pigi, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Pigi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в северной Греции. Цокольный этаж состоит из о…
€90,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Метони, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Метони, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 235 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Цена по запросу
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Метони, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Метони, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 290 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€175,000
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings в Метони, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Метони, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€340,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Klidi, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Klidi, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 375 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 375 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
€170,000
Коттедж 2 спальни с видом на город, с furnishings в Метони, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на город, с furnishings
Метони, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 95 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 сп…
€110,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Kolindros, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Kolindros, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 132 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€200,000

Параметры недвижимости в Муниципалитет Пелла, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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