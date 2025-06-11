Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферия Центральная Македония
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Вид на горы

Коттеджи с видом на горы в периферии Центральной Македония, Греция

Kassandra Municipality
6
Kassandra Municipal Unit
4
Municipality of Lagadas
7
Коттедж Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Коттедж 4 спальни в Афитос, Греция
Коттедж 4 спальни
Афитос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Located on a plot of 500 sq. mt., with the most gorgeous views and just a few minutes drive …
$988,245
Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты в Полихроно, Греция
Коттедж 3 комнаты
Полихроно, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
Виллы в современном жилом комплексе «SEA GRACE» расположенном в  спокойной части, курортного…
$500,655
Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты в Полихроно, Греция
Коттедж 3 комнаты
Полихроно, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Виллы в современном жилом комплексе «SEA GRACE» расположенном в  спокойной части, курортного…
$525,051
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в периферии Центральной Македония, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти