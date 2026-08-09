Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Nea Michaniona
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в Nea Michaniona, Греция

;
Коттедж Удалить
Очистить
12 объектов найдено
Коттедж 5 спален в Nea Michaniona, Греция
Коттедж 5 спален
Nea Michaniona, Греция
Количество спален 5
Площадь 200 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$448,669
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 2 спальни в Nea Michaniona, Греция
Коттедж 2 спальни
Nea Michaniona, Греция
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
$153,492
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 6 спален в Nea Michaniona, Греция
Коттедж 6 спален
Nea Michaniona, Греция
Количество спален 6
Площадь 230 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$393,835
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Коттедж в Nea Michaniona, Греция
Коттедж
Nea Michaniona, Греция
Площадь 50 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 50 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
$97,527
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж в Nea Michaniona, Греция
Коттедж
Nea Michaniona, Греция
Площадь 335 м²
Продается роскошный отдельно стоящий дом площадью 335 кв.м. в Агия Триада (Салоники) , постр…
$495,849
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 3 спальни в Nea Michaniona, Греция
Коттедж 3 спальни
Nea Michaniona, Греция
Количество спален 3
Площадь 350 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$599,846
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж в Nea Michaniona, Греция
Коттедж
Nea Michaniona, Греция
Площадь 25 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 25 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
$120,474
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 2 спальни в Nea Michaniona, Греция
Коттедж 2 спальни
Nea Michaniona, Греция
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 55 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
$145,610
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж в Nea Michaniona, Греция
Коттедж
Nea Michaniona, Греция
Площадь 63 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 63 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывае…
$212,528
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 3 спальни в Nea Michaniona, Греция
Коттедж 3 спальни
Nea Michaniona, Греция
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$188,913
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 3 спальни в Nea Michaniona, Греция
Коттедж 3 спальни
Nea Michaniona, Греция
Количество спален 3
Площадь 175 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 175 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
$271,563
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж в Nea Michaniona, Греция
Коттедж
Nea Michaniona, Греция
Площадь 310 м²
🏠 Продается дом 310 кв.м. в Неа Керасия, Салоники – с видом на Олимп и Салоники Площад…
$354,213
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Перейти