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Коттеджи в Неа-Миханьона, Греция

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12 объектов найдено
Коттедж 3 спальни с furnishings в Неа-Миханьона, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 184 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 184 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€88,000
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Неа-Миханьона, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€240,000
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Неа-Миханьона, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 1
Площадь 365 м²
Количество этажей 1
Предлагается для продажи коттедж в г. Салоники раион Неа Mихaньона, 365 кв.м на участке площ…
€650,000
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Неа-Миханьона, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 63 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открываетс…
€180,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings в Неа-Миханьона, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€330,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Nea Kerasia, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Nea Kerasia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€77,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Неа-Миханьона, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 246 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
€400,000
Коттедж 1 спальня с furnishings в Неа-Миханьона, Греция
Коттедж 1 спальня с furnishings
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 51 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
€70,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Nea Kerasia, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Nea Kerasia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной клад…
€225,000
Коттедж 5 спален с furnishings в Nea Kerasia, Греция
Коттедж 5 спален с furnishings
Nea Kerasia, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 225 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€550,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Неа-Миханьона, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€280,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Nea Kerasia, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Nea Kerasia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 175 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
€250,000
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