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Коттеджи в Кориносе, Греция

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8 объектов найдено
Коттедж 4 спальни в Коринос, Греция
Коттедж 4 спальни
Коринос, Греция
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$318,791
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Коттедж в Коринос, Греция
Коттедж
Коринос, Греция
Площадь 285 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 285 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$668,819
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Коттедж 3 спальни в Коринос, Греция
Коттедж 3 спальни
Коринос, Греция
Количество спален 3
Площадь 105 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 105 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
$82,650
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Коттедж 4 спальни в Коринос, Греция
Коттедж 4 спальни
Коринос, Греция
Количество спален 4
Площадь 87 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 87 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из …
$177,106
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Коттедж 3 спальни в Коринос, Греция
Коттедж 3 спальни
Коринос, Греция
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$377,827
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Коттедж 2 спальни в Коринос, Греция
Коттедж 2 спальни
Коринос, Греция
Количество спален 2
Площадь 170 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 170 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 с…
$138,231
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TekceTekce
Коттедж 6 спален в Коринос, Греция
Коттедж 6 спален
Коринос, Греция
Количество спален 6
Площадь 300 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$413,248
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Коттедж 3 спальни в Коринос, Греция
Коттедж 3 спальни
Коринос, Греция
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж …
$91,867
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