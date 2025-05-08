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Коттеджи в Alexandria Municipality, Греция

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4 объекта найдено
Коттедж 3 комнаты в Ankathia, Греция
Коттедж 3 комнаты
Ankathia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 2 спальны…
$79,388
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Коттедж 7 комнат в Neochori, Греция
Коттедж 7 комнат
Neochori, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
$313,123
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Клиди, Греция
Коттедж 5 комнат
Клиди, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 375 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 375 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
$203,708
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Platanos, Греция
Коттедж 4 комнаты
Platanos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$218,293
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Alexandria Municipality, Греция

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