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Жилье в Сере, Греция

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дома
9
9 объектов найдено
Вилла в Serres Municipality, Греция
Вилла
Serres Municipality, Греция
Количество спален 5
Площадь 350 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
$441,739
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Коттедж 4 спальни в Serres Municipality, Греция
Коттедж 4 спальни
Serres Municipality, Греция
Количество спален 4
Площадь 270 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$401,441
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Grekodom Development
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Таунхаус в Serres Municipality, Греция
Таунхаус
Serres Municipality, Греция
Количество спален 4
Площадь 140 м²
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$247,949
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Таунхаус в Serres Municipality, Греция
Таунхаус
Serres Municipality, Греция
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$247,949
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Grekodom Development
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Таунхаус в Serres Municipality, Греция
Таунхаус
Serres Municipality, Греция
Количество спален 3
Площадь 176 м²
Продается таунхаус площадью 176 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$318,791
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Grekodom Development
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Таунхаус в Serres Municipality, Греция
Таунхаус
Serres Municipality, Греция
Количество спален 2
Площадь 160 м²
Продаются два таунхауса в пригороде Салоники, площадью 80 кв.метров каждый. Таунхаусы распол…
$200,791
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LDV InvestLDV Invest
Коттедж 3 спальни в Serres Municipality, Греция
Коттедж 3 спальни
Serres Municipality, Греция
Количество спален 3
Площадь 235 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 235 кв.м в Салониках. Подвал состоит из одного санузла,…
$554,933
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Grekodom Development
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Таунхаус в Serres Municipality, Греция
Таунхаус
Serres Municipality, Греция
Количество спален 3
Площадь 105 м²
Продается таунхаус площадью 105 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$188,913
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Таунхаус в Serres Municipality, Греция
Таунхаус
Serres Municipality, Греция
Количество спален 2
Площадь 102 м²
Продается таунхаус площадью 102 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$188,913
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Сере, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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