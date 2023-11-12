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Жильё в Сере, Греция

Аспровалта
4
Ставрос
4
20 объектов найдено
Квартира 2 спальни с furnishings в Аретуса, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Аретуса, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 110 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
€85,000
Квартира 2 спальни в Аспровалта, Греция
Квартира 2 спальни
Аспровалта, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 77 кв.м в Аспровальте. Квартира расположена на втором этаже и со…
€125,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Неа-Мадитос, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Неа-Мадитос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 179 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 179 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€220,000
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Амфиполис, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Амфиполис, Греция
Комнаты 3
Площадь 261 м²
Этаж -1
Palaiokomi ПРОДАЁТСЯ Вилла 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 261 m2, , Но…
€1,20 млн
Квартира 2 спальни в Аретуса, Греция
Квартира 2 спальни
Аретуса, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни,1 Гостиная1 Кухня1 Ванная Площадь: 110 m2, Мансарда этаж…
€75,000
Квартира 3 спальни с видом на горы в Serres Municipality, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы
Serres Municipality, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 98 кв.м в Серресе. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
€105,000
Вилла 3 спальни в Амфиполис, Греция
Вилла 3 спальни
Амфиполис, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 261 м²
Property Code: HPS3039 - Villa FOR SALE in Amfipoli Palaiokomi for €1.200.000 . This 261 sq.…
€1,20 млн
Дом 2 комнаты в Sitochori, Греция
Дом 2 комнаты
Sitochori, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 2
Ситохори, Серрес: Продается отдельно стоящий дом 130 кв.м. на 2 уровнях на участке 320 кв.м.…
€30,000
Дом 3 комнаты в Achinos, Греция
Дом 3 комнаты
Achinos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Achinos, Serres: Продается отдельно стоящий дом 80 кв.м. на участке 1500 кв.м. с 25 деревьям…
€30,000
Квартира 3 спальни с furnishings в Аспровалта, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Аспровалта, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 122 кв.м в Аспровальте. Квартира расположена на первом этаже и с…
€120,000
Дом 3 комнаты в Vrasna Beach, Греция
Дом 3 комнаты
Vrasna Beach, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Агиос Георгиос, пляж Врасна: Продается светлый дом 114 кв.м. в 300 кв.м. фасадный участок, в…
€180,000
Дом 3 комнаты в Vrasna Beach, Греция
Дом 3 комнаты
Vrasna Beach, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Nea Vrasna: Detached house of 120 sq.m. at a distance of 200 meters from the beach, in a ver…
€130,000
Вилла 6 комнат с furnishings в Мавроталаса, Греция
Вилла 6 комнат с furnishings
Мавроталаса, Греция
Комнаты 6
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Падение цен! Продается вилла в районе Мавросаласа, недалеко от Серреса, города Амфиполи и ку…
€300,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Anthi, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Anthi, Греция
Комнаты 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Серресе. Коттедж состоит из 2 спальных комна…
€55,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Milies, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Milies, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 184 кв.м в Аспровальте. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый…
€270,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Serres Municipality, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Serres Municipality, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Аспровальте. Цокольный этаж состоит из гости…
€140,000
Таунхаус 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Аспровалта, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Аспровалта, Греция
Комнаты 1
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 210 кв.м в Аспровальте. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из око…
€170,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Аспровалта, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Аспровалта, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Аспровальте. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоколь…
€150,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings в Vrasna Beach, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings
Vrasna Beach, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аспровальте. Первый этаж состоит из 2 спальн…
€320,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Неа-Мадитос, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Неа-Мадитос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€220,000

Типы недвижимости в Сере

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Параметры недвижимости в Сере, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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