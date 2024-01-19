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Pylaia Municipal Unit
Жильё в Pylaia Municipal Unit, Греция
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73 объекта найдено
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Квартира
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
2
114 м²
Код недвижимости: HPS4545 — Квартира НА ПРОДАЖУ в центре Пилеи за 420 000 евро. Это 114 кв.м…
€420,000
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Квартира
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
2
1
75 м²
Код недвижимости: HPS4544 — Квартира НА ПРОДАЖУ в центре Пилеи за 240 000 евро. Это 75 кв.м.…
€240,000
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Квартира
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
2
1
91 м²
Код недвижимости: HPS4542 — Квартира НА ПРОДАЖУ в центре Пилеи за 230 000 евро. Это 91 кв.м.…
€230,000
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Таунхаус 5 комнат
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5
3
2
200 м²
4/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
€350,000
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4
2
300 м²
Код недвижимости: HPS4527 — Вилла НА ПРОДАЖУ в Пилеа Пурнари за 1 100 000 евро. Это 300 кв.м…
€1,10 млн
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Квартира
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
2
115 м²
Код недвижимости: HPS4475 - Квартира НА ПРОДАЖУ в Салониках Ано Тумпа за 360 000 евро. Это 1…
€360,000
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Квартира 3 комнаты с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
2
1
118 м²
1/1
Продается квартира площадью 118 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и со…
€270,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 5 комнат с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5
3
2
180 м²
3/1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
€360,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
2
140 м²
Код недвижимости: HPS4467 — Мезонет НА ПРОДАЖУ в Пилея Константинополитика за 390 000 евро. …
€390,000
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Квартира
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
1
96 м²
Код недвижимости: HPS4476 - Квартира НА ПРОДАЖУ в Салониках Ано Тумпа за 280 000 евро. Это д…
€280,000
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Квартира
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
2
148 м²
Код недвижимости: HPS4470 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Салониках Ано Тумпа за 440 000 евро. Это 14…
€440,000
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Квартира
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
2
2
96 м²
Код недвижимости: HPS4448 — Квартира НА ПРОДАЖУ в Каламарии Агиос Иоаннис за 276 000 евро. Э…
€276,000
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Таунхаус 6 комнат с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6
4
2
207 м²
1
€530,000
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
1
160 м²
Код недвижимости: HPS4171 - Maisonette FOR SALE в Pylea Elaiones за €420.000 . Это 160 кв.м.…
€420,000
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Квартира 4 комнаты
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4
3
1
115 м²
2/1
Продается квартира площадью 115 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
€320,000
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Квартира 4 комнаты
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4
3
2
158 м²
3/1
Продается дуплекс площадью 158 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
€457,000
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Квартира 4 комнаты
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4
3
2
145 м²
3/1
Продается дуплекс площадью 145 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
€420,000
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Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4
3
2
140 м²
1/1
Продается дуплекс площадью 140 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
€420,000
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Квартира 4 комнаты
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4
3
2
155 м²
3/1
Продается дуплекс площадью 155 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
€425,000
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Квартира
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
2
136 м²
Код недвижимости: HPS4055 - Квартира на продажу в Салониках Малакопи за € 525.000 . Это 136 …
€525,000
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Квартира
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
2
140 м²
Код недвижимости: HPS4053 - Мезонет на продажу в Салониках Малакопи за € 395.000 . Это 140 к…
€395,000
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Квартира
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
2
136 м²
Код недвижимости: HPS4054 - Квартира на продажу в Салониках Малакопи за € 485.000 . Это 136 …
€485,000
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Квартира 2 комнаты
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
2
1
1
45 м²
1/1
Продается квартира площадью 45 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€100,000
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Квартира
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
2
140 м²
Код недвижимости: HPS3861 - Квартира на продажу в Pylea Center для € 400.000 . Это 140 кв. …
€400,000
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Квартира
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
2
139 м²
Код недвижимости: HPS3860 - Квартира на продажу в Pylea Center для € 395.000 . Это 139 кв. …
€395,000
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Квартира
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
2
140 м²
Код недвижимости: HPS3854 - Квартира на продажу в Pylea Center для € 380.000 . Это 140 кв. …
€380,000
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Квартира
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
2
139 м²
Код недвижимости: HPS3853 - Квартира на продажу в Pylea Center для € 375.000 . Это 139 кв. …
€375,000
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Квартира
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
2
106 м²
Код недвижимости: HPS3852 - Квартира на продажу в Pylea Center для € 280.000 . Это 106 кв. …
€280,000
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Квартира
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
2
133 м²
Код недвижимости: HPS3839 - Квартира на продажу в Pylea Center для € 355.000 . Это 133 кв. …
€355,000
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Квартира
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
2
104 м²
Код недвижимости: HPS3838 - Квартира на продажу в Pylea Center для € 265.000 . Это 104 кв. …
€265,000
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Параметры недвижимости в Pylaia Municipal Unit, Греция
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