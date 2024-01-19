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Жильё в Pylaia Municipal Unit, Греция

квартиры
54
дома
19
73 объекта найдено
Квартира в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Код недвижимости: HPS4545 — Квартира НА ПРОДАЖУ в центре Пилеи за 420 000 евро. Это 114 кв.м…
€420,000
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Квартира в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Код недвижимости: HPS4544 — Квартира НА ПРОДАЖУ в центре Пилеи за 240 000 евро. Это 75 кв.м.…
€240,000
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Квартира в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Код недвижимости: HPS4542 — Квартира НА ПРОДАЖУ в центре Пилеи за 230 000 евро. Это 91 кв.м.…
€230,000
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 4/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
€350,000
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Вилла в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Код недвижимости: HPS4527 — Вилла НА ПРОДАЖУ в Пилеа Пурнари за 1 100 000 евро. Это 300 кв.м…
€1,10 млн
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Квартира в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Код недвижимости: HPS4475 - Квартира НА ПРОДАЖУ в Салониках Ано Тумпа за 360 000 евро. Это 1…
€360,000
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Квартира 3 комнаты с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 118 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и со…
€270,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 5 комнат с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
€360,000
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Квартира в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Код недвижимости: HPS4467 — Мезонет НА ПРОДАЖУ в Пилея Константинополитика за 390 000 евро. …
€390,000
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Квартира в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Код недвижимости: HPS4476 - Квартира НА ПРОДАЖУ в Салониках Ано Тумпа за 280 000 евро. Это д…
€280,000
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Квартира в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Код недвижимости: HPS4470 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Салониках Ано Тумпа за 440 000 евро. Это 14…
€440,000
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Квартира в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Код недвижимости: HPS4448 — Квартира НА ПРОДАЖУ в Каламарии Агиос Иоаннис за 276 000 евро. Э…
€276,000
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Таунхаус 6 комнат с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 6 комнат с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Количество этажей 1
€530,000
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Квартира в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Код недвижимости: HPS4171 - Maisonette FOR SALE в Pylea Elaiones за €420.000 . Это 160 кв.м.…
€420,000
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 115 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
€320,000
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Этаж 3/1
Продается дуплекс площадью 158 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
€457,000
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 3/1
Продается дуплекс площадью 145 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
€420,000
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Продается дуплекс площадью 140 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
€420,000
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 3/1
Продается дуплекс площадью 155 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
€425,000
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Квартира в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Код недвижимости: HPS4055 - Квартира на продажу в Салониках Малакопи за € 525.000 . Это 136 …
€525,000
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Квартира в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Код недвижимости: HPS4053 - Мезонет на продажу в Салониках Малакопи за € 395.000 . Это 140 к…
€395,000
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Квартира в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Код недвижимости: HPS4054 - Квартира на продажу в Салониках Малакопи за € 485.000 . Это 136 …
€485,000
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 45 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€100,000
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Квартира в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Код недвижимости: HPS3861 - Квартира на продажу в Pylea Center для € 400.000 . Это 140 кв. …
€400,000
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Квартира в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Код недвижимости: HPS3860 - Квартира на продажу в Pylea Center для € 395.000 . Это 139 кв. …
€395,000
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Квартира в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Код недвижимости: HPS3854 - Квартира на продажу в Pylea Center для € 380.000 . Это 140 кв. …
€380,000
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Квартира в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Код недвижимости: HPS3853 - Квартира на продажу в Pylea Center для € 375.000 . Это 139 кв. …
€375,000
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Квартира в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Код недвижимости: HPS3852 - Квартира на продажу в Pylea Center для € 280.000 . Это 106 кв. …
€280,000
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Квартира в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Код недвижимости: HPS3839 - Квартира на продажу в Pylea Center для € 355.000 . Это 133 кв. …
€355,000
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Квартира в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Код недвижимости: HPS3838 - Квартира на продажу в Pylea Center для € 265.000 . Это 104 кв. …
€265,000
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Параметры недвижимости в Pylaia Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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