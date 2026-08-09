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Жилье в Nea Michaniona, Греция

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23 объекта найдено
Квартира в Nea Michaniona, Греция
Квартира
Nea Michaniona, Греция
Площадь 91 м²
Продается квартира площадью 91 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
$196,998
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Коттедж 5 спален в Nea Michaniona, Греция
Коттедж 5 спален
Nea Michaniona, Греция
Количество спален 5
Площадь 200 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$448,669
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Коттедж 2 спальни в Nea Michaniona, Греция
Коттедж 2 спальни
Nea Michaniona, Греция
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
$153,492
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Коттедж 6 спален в Nea Michaniona, Греция
Коттедж 6 спален
Nea Michaniona, Греция
Количество спален 6
Площадь 230 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$393,835
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Коттедж в Nea Michaniona, Греция
Коттедж
Nea Michaniona, Греция
Площадь 50 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 50 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
$97,527
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Квартира в Nea Michaniona, Греция
Квартира
Nea Michaniona, Греция
Площадь 100 м²
Продается квартира площадью 100 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
$177,676
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Коттедж в Nea Michaniona, Греция
Коттедж
Nea Michaniona, Греция
Площадь 335 м²
Продается роскошный отдельно стоящий дом площадью 335 кв.м. в Агия Триада (Салоники) , постр…
$495,849
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Коттедж 3 спальни в Nea Michaniona, Греция
Коттедж 3 спальни
Nea Michaniona, Греция
Количество спален 3
Площадь 350 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$599,846
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Коттедж в Nea Michaniona, Греция
Коттедж
Nea Michaniona, Греция
Площадь 25 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 25 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
$120,474
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Таунхаус в Nea Michaniona, Греция
Таунхаус
Nea Michaniona, Греция
Количество спален 3
Площадь 185 м²
Продается таунхаус площадью 185 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$230,238
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Коттедж 2 спальни в Nea Michaniona, Греция
Коттедж 2 спальни
Nea Michaniona, Греция
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 55 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
$145,610
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Коттедж в Nea Michaniona, Греция
Коттедж
Nea Michaniona, Греция
Площадь 63 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 63 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывае…
$212,528
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Коттедж 3 спальни в Nea Michaniona, Греция
Коттедж 3 спальни
Nea Michaniona, Греция
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$188,913
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Вилла в Nea Michaniona, Греция
Вилла
Nea Michaniona, Греция
Количество спален 5
Площадь 460 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 460 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$1,42 млн
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Вилла в Nea Michaniona, Греция
Вилла
Nea Michaniona, Греция
Площадь 365 м²
Продаётся уникальный комплекс из двух роскошных частных домов в отличном месте недалеко от Н…
$1,18 млн
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Таунхаус в Nea Michaniona, Греция
Таунхаус
Nea Michaniona, Греция
Количество спален 3
Площадь 168 м²
Продается таунхаус площадью 168 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$218,431
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Вилла в Nea Michaniona, Греция
Вилла
Nea Michaniona, Греция
Количество спален 6
Площадь 450 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Подвал состоит из г…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Nea Michaniona, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Michaniona, Греция
Количество спален 2
Площадь 95 м²
Продается квартира площадью 95 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
$185,371
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Коттедж 3 спальни в Nea Michaniona, Греция
Коттедж 3 спальни
Nea Michaniona, Греция
Количество спален 3
Площадь 175 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 175 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
$271,563
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Коттедж в Nea Michaniona, Греция
Коттедж
Nea Michaniona, Греция
Площадь 310 м²
🏠 Продается дом 310 кв.м. в Неа Керасия, Салоники – с видом на Олимп и Салоники Площад…
$354,213
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Квартира в Nea Michaniona, Греция
Квартира
Nea Michaniona, Греция
Площадь 125 м²
Продается дуплекс площадью 125 кв.м в пригороде города Салоники. Дуплекс расположен на 0 уро…
$319,918
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Квартира 1 спальня в Nea Michaniona, Греция
Квартира 1 спальня
Nea Michaniona, Греция
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Продается квартира площадью 54 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
$159,396
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Таунхаус 6 комнат в Nea Michaniona, Греция
Таунхаус 6 комнат
Nea Michaniona, Греция
Число комнат 6
Площадь 170 м²
For sale a 3-storey maisonettes of 170 m² in Nea Michaniona
$174,759
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