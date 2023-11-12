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Жильё в Неа-Миханьона, Греция

квартиры
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33 объекта найдено
Квартира 1 комната с furnishings в Неа-Миханьона, Греция
Квартира 1 комната с furnishings
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 48 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
€70,000
Квартира 1 спальня в Неа-Миханьона, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 62 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
€84,000
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Nea Kerasia, Греция
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Nea Kerasia, Греция
Комнаты 5
Площадь 670 м²
Этаж -1
Код недвижимости: HPS3992 - Вилла НА ПРОДАЖУ в Миханионе, Неа Миханиона, за 1 500 000 евро. …
€1,50 млн
Таунхаус 3 спальни с видом на город в Неа-Миханьона, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на город
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 168 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 168 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€170,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы в Неа-Миханьона, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 185 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€185,000
Квартира 2 спальни с видом на город в Неа-Миханьона, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 70 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пер…
€100,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Неа-Миханьона, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 184 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 184 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€88,000
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings в Неа-Миханьона, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 77 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
€120,000
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Неа-Миханьона, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€240,000
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Неа-Миханьона, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 1
Площадь 365 м²
Количество этажей 1
Предлагается для продажи коттедж в г. Салоники раион Неа Mихaньона, 365 кв.м на участке площ…
€650,000
Квартира 3 спальни с furnishings в Неа-Миханьона, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 74 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
€128,000
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Неа-Миханьона, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 63 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открываетс…
€180,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings в Неа-Миханьона, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€330,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Nea Kerasia, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Nea Kerasia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€190,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Nea Kerasia, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Nea Kerasia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€77,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Неа-Миханьона, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 246 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
€400,000
Коттедж 1 спальня с furnishings в Неа-Миханьона, Греция
Коттедж 1 спальня с furnishings
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 51 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
€70,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Nea Kerasia, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Nea Kerasia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной клад…
€225,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Неа-Миханьона, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 112 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
Цена по запросу
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Неа-Миханьона, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 112 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
Цена по запросу
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Неа-Миханьона, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 112 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на че…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Неа-Миханьона, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 69 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Неа-Миханьона, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 69 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Неа-Миханьона, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 69 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с furnishings в Неа-Миханьона, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 62 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с furnishings в Неа-Миханьона, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 62 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
Цена по запросу
Коттедж 5 спален с furnishings в Nea Kerasia, Греция
Коттедж 5 спален с furnishings
Nea Kerasia, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 225 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€550,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Неа-Миханьона, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€280,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Nea Kerasia, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Nea Kerasia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 95 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
€85,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Nea Kerasia, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Nea Kerasia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 175 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
€250,000
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