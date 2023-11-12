ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Жилая
Касандрия
Жильё в Касандрия, Греция
квартиры
40
дома
93
Очистить
133 объекта найдено
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Дом 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Kallithea, Греция
7
235 м²
-1
Afitos ПРОДАЁТСЯ Дом 7 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 235 m2, 3 Уровни, …
€1,10 млн
Рекомендовать
Квартира с балконом, с мебелью, с кондиционером
Касандрия, Греция
Gorgeous new complex move-in ready in the thriving town of Kalithea with 60 sq meters of liv…
€175,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с furnishings
Kallithea, Греция
6
2
150 м²
3/1
Состоит из двух отдельных квартир: 3 этаж 65 кв.м: гостиная с кухней, 2 спальни, 1 душевая к…
€290,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Kallithea, Греция
2
1
42 м²
3/1
Продается квартира площадью 42 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€130,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Kallithea, Греция
2
1
36 м²
3/1
Продается квартира площадью 36 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€93,000
Рекомендовать
Дом 7 спален
Kallithea, Греция
7
2
235 м²
Код недвижимости: HPS4161 - ДОМ ДЛЯ ПРОДАЖИ в Кассандра Афитос за €1.100.000 . Этот меблиров…
€1,10 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Kallithea, Греция
4
1
130 м²
Код недвижимости: HPS4160 - Maisonette ДЛЯ ПРОДАЖИ в Moudania Nea Potidaia для €180.000 . Эт…
€180,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни
Kallithea, Греция
5
2
240 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
€400,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с furnishings
Kallithea, Греция
5
2
240 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
€430,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Касандрия, Греция
6
3
Превосходное место отдыха с современной архитектурой идеально подходит для вашего летнего от…
€990,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с бытовой техникой
Fourka, Греция
1
1
Великолепная однокомнатная квартира на продажу с 30 кв. м жилой площади плюс балкон. Дом на…
€82,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Касандрия, Греция
1
1
Идеальная квартира с 45 кв. м жилой площади, построенная в 2000 году. Дом может похвастатьс…
€83,000
Рекомендовать
Вилла с балконом, с бытовой техникой, с парковка
Fourka, Греция
Этот захватывающий новый проект вилл, спроектированных архитекторами, теперь доступен для бр…
€350,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, в центре города
Fourka, Греция
3
3
Идеальная инвестиционная недвижимость для аренды с 2 домами или идеально подходит для большо…
€250,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, в центре города
Fourka, Греция
2
1
Великолепная квартира очень удобна для детей, пожилых людей и домашних животных рядом с песч…
€120,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с гаражом, с бытовой техникой
Касандрия, Греция
3
2
Продается вилла, построенная в 2009 году в тихом месте, идеально подходящем для постоянного …
€298,000
Рекомендовать
Квартира с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Fourka, Греция
Замечательная летняя жизнь с этим домом, включая 45 кв. М жилой площади. В доме есть кухня с…
€68,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Касандрия, Греция
3
2
Идеальный дом для большого семейного дома с 94 кв. М жилой площади, включая 3 спальни, 3 ван…
€149,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с лифтом, с центральным отоплением
Касандрия, Греция
2
1
60 м²
10/16
Продаётся двухкомнатная квартира, в одном из популярных районов города Гродно, на улице Белы…
€43,842
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Kallithea, Греция
3
120 м²
-1
Afitos ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 120 m2, 2 Уровни,…
€370,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом
Касандрия, Греция
4
5
3
Продается дом в процветающем городе Калитея с этим домом общей площадью 185 кв. Дом может по…
€400,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Kallithea, Греция
2
1
2
Прекрасная инвестиционная возможность для развития бизнеса с видом на море, с выгодным полож…
€870,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на горы, с бытовой техникой
Fourka, Греция
2
1
Квартира жилой, летний дом на продажу в городе Каландра с 65 кв. М жилой площади на первом э…
€90,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, в центре города
Kallithea, Греция
1
1
Квартира идеально подходит для получения дохода от аренды или отдыха в процветающем приморск…
€79,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Kallithea, Греция
3
1
150 м²
1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€225,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с furnishings
Kallithea, Греция
3
1
64 м²
1/1
Продается квартира площадью 64 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€125,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на город
Касандрия, Греция
4
1
100 м²
1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира р…
€75,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Касандрия, Греция
3
1
150 м²
Эта квартира находится в городе Кассандрия, где люди живут круглый год. Расстояние до пляжа …
€75,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Kallithea, Греция
4
2
103 м²
1
Продается таунхаус площадью 103 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€310,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с furnishings
Kallithea, Греция
2
1
45 м²
2/1
Продается квартира площадью 45 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€110,000
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
5
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL