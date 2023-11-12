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Жильё в Касандрия, Греция

квартиры
40
дома
93
133 объекта найдено
Дом 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Kallithea, Греция
Дом 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Kallithea, Греция
Комнаты 7
Площадь 235 м²
Этаж -1
Afitos ПРОДАЁТСЯ Дом 7 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 235 m2, 3 Уровни, …
€1,10 млн
Квартира с балконом, с мебелью, с кондиционером в Касандрия, Греция
Квартира с балконом, с мебелью, с кондиционером
Касандрия, Греция
Gorgeous new complex move-in ready in the thriving town of Kalithea with 60 sq meters of liv…
€175,000
Квартира 4 спальни с furnishings в Kallithea, Греция
Квартира 4 спальни с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 3/1
Состоит из двух отдельных квартир: 3 этаж 65 кв.м: гостиная с кухней, 2 спальни, 1 душевая к…
€290,000
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings в Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 42 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€130,000
Квартира 1 спальня в Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня
Kallithea, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 36 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€93,000
Дом 7 спален в Kallithea, Греция
Дом 7 спален
Kallithea, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Код недвижимости: HPS4161 - ДОМ ДЛЯ ПРОДАЖИ в Кассандра Афитос за €1.100.000 . Этот меблиров…
€1,10 млн
Квартира 4 спальни в Kallithea, Греция
Квартира 4 спальни
Kallithea, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Код недвижимости: HPS4160 - Maisonette ДЛЯ ПРОДАЖИ в Moudania Nea Potidaia для €180.000 . Эт…
€180,000
Коттедж 3 спальни в Kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни
Kallithea, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
€400,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
€430,000
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Касандрия, Греция
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Касандрия, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Превосходное место отдыха с современной архитектурой идеально подходит для вашего летнего от…
€990,000
Квартира 1 спальня с мебелью, с бытовой техникой в Fourka, Греция
Квартира 1 спальня с мебелью, с бытовой техникой
Fourka, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Великолепная однокомнатная квартира на продажу с 30 кв. м жилой площади плюс балкон.  Дом на…
€82,000
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Касандрия, Греция
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Касандрия, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Идеальная квартира с 45 кв. м жилой площади, построенная в 2000 году.  Дом может похвастатьс…
€83,000
Вилла с балконом, с бытовой техникой, с парковка в Fourka, Греция
Вилла с балконом, с бытовой техникой, с парковка
Fourka, Греция
Этот захватывающий новый проект вилл, спроектированных архитекторами, теперь доступен для бр…
€350,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, в центре города в Fourka, Греция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, в центре города
Fourka, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Идеальная инвестиционная недвижимость для аренды с 2 домами или идеально подходит для большо…
€250,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, в центре города в Fourka, Греция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, в центре города
Fourka, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Великолепная квартира очень удобна для детей, пожилых людей и домашних животных рядом с песч…
€120,000
Вилла 3 спальни с балконом, с гаражом, с бытовой техникой в Касандрия, Греция
Вилла 3 спальни с балконом, с гаражом, с бытовой техникой
Касандрия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается вилла, построенная в 2009 году в тихом месте, идеально подходящем для постоянного …
€298,000
Квартира с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Fourka, Греция
Квартира с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Fourka, Греция
Замечательная летняя жизнь с этим домом, включая 45 кв. М жилой площади. В доме есть кухня с…
€68,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Касандрия, Греция
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Касандрия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Идеальный дом для большого семейного дома с 94 кв. М жилой площади, включая 3 спальни, 3 ван…
€149,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с лифтом, с центральным отоплением в Касандрия, Греция
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с лифтом, с центральным отоплением
Касандрия, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 10/16
Продаётся двухкомнатная квартира, в одном из популярных районов города Гродно, на улице Белы…
€43,842
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Kallithea, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Kallithea, Греция
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Этаж -1
Afitos ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 120 m2, 2 Уровни,…
€370,000
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом в Касандрия, Греция
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом
Касандрия, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Продается дом в процветающем городе Калитея с этим домом общей площадью 185 кв. Дом может по…
€400,000
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море в Kallithea, Греция
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Kallithea, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Прекрасная инвестиционная возможность для развития бизнеса с видом на море, с выгодным полож…
€870,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на горы, с бытовой техникой в Fourka, Греция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на горы, с бытовой техникой
Fourka, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Квартира жилой, летний дом на продажу в городе Каландра с 65 кв. М жилой площади на первом э…
€90,000
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, в центре города в Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, в центре города
Kallithea, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Квартира идеально подходит для получения дохода от аренды или отдыха в процветающем приморск…
€79,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Kallithea, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Kallithea, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€225,000
Квартира 2 спальни с furnishings в Kallithea, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 64 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€125,000
Квартира 3 спальни с видом на город в Касандрия, Греция
Квартира 3 спальни с видом на город
Касандрия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира р…
€75,000
Квартира 3 спальни в Касандрия, Греция
Квартира 3 спальни
Касандрия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Эта квартира находится в городе Кассандрия, где люди живут круглый год. Расстояние до пляжа …
€75,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Kallithea, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 103 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€310,000
Квартира 1 спальня с furnishings в Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 45 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€110,000
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