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Жилье в Касандрии, Греция

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23 объекта найдено
Таунхаус в Касандрия, Греция
Таунхаус
Касандрия, Греция
Количество спален 4
Площадь 100 м²
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$354,213
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Grekodom Development
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Коттедж 5 спален в Касандрия, Греция
Коттедж 5 спален
Касандрия, Греция
Количество спален 5
Площадь 335 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 335 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
$448,669
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Grekodom Development
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Вилла в Касандрия, Греция
Вилла
Касандрия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Property Code: HPS5025 - Villa FOR SALE in Kassandra Sani for € 350.000 . This 115.00 sq. m…
$402,798
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It Is RealtyIt Is Realty
Вилла 3 комнаты в Касандрия, Греция
Вилла 3 комнаты
Касандрия, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Представляем потрясающий отдельно стоящий дом в комплексе в Халкидики, Греция. Эта роскошная…
$455,640
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Halkidiki Properties
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Таунхаус в Касандрия, Греция
Таунхаус
Касандрия, Греция
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
$517,185
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Grekodom Development
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Вилла в Касандрия, Греция
Вилла
Касандрия, Греция
Количество спален 5
Площадь 350 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
$885,531
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Grekodom Development
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TekceTekce
Коттедж 6 комнат в Касандрия, Греция
Коттедж 6 комнат
Касандрия, Греция
Число комнат 6
Количество этажей 3
Детали  Количество этажей в здании: 4  Год постройки: 2004  Пляж: песчаный с полог…
$872,614
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Аталанта
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Вилла в Касандрия, Греция
Вилла
Касандрия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Имущественный код: HPS5704 - Вилла для продажи в Кассандре Кассандрейя за € 480 000. Эта вил…
$552,409
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Вилла в Касандрия, Греция
Вилла
Касандрия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Имущественный код: HPS5694 - Вилла для продажи в Кассандре Кассандрейя за 430 000 евро. Эта …
$494,867
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Вилла 4 комнаты в Касандрия, Греция
Вилла 4 комнаты
Касандрия, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Расположенный в живописном регионе Халкидики, этот просторный мезонет предлагает удивительны…
$227,820
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Halkidiki Properties
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Квартира 2 спальни в Касандрия, Греция
Квартира 2 спальни
Касандрия, Греция
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Продается квартира площадью 60 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
$354,213
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Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Касандрия, Греция
Вилла 6 комнат
Касандрия, Греция
Число комнат 6
Количество этажей 3
Детали  Количество этажей в здании: 4  Год постройки: 2020  Количество комнат: 6 …
$1,75 млн
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Аталанта
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Коттедж 4 спальни в Касандрия, Греция
Коттедж 4 спальни
Касандрия, Греция
Количество спален 4
Площадь 280 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$519,512
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни в Касандрия, Греция
Коттедж 4 спальни
Касандрия, Греция
Количество спален 4
Площадь 158 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 158 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$212,528
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Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Касандрия, Греция
Вилла 6 комнат
Касандрия, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Красивый мезонет в замечательном месте в Кассандре, в самом сердце Халкидики. Недвижимость р…
$296,166
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Halkidiki Properties
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Коттедж 3 спальни в Касандрия, Греция
Коттедж 3 спальни
Касандрия, Греция
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
$448,669
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Вилла в Касандрия, Греция
Вилла
Касандрия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Detached country house on 2 floors with 100 sq meters, strategically located near Kassandra,…
$380,714
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Вилла в Касандрия, Греция
Вилла
Касандрия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
The property is a stunning home in a popular location that offers a tranquil and serene envi…
$353,109
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Квартира 2 спальни в Касандрия, Греция
Квартира 2 спальни
Касандрия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Потрясающие новые апартаменты в Халкидиках с этим потрясающим новым комплексом закрытых домо…
$125,092
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Вилла в Касандрия, Греция
Вилла
Касандрия, Греция
Количество спален 6
Площадь 400 м²
Вилла состоит из трех уровней, первый из которых занимает большая гостиная, совмещенная с ку…
$2,39 млн
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Таунхаус в Касандрия, Греция
Таунхаус
Касандрия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Откройте для себя эту ВИЛЛУ площадью 117 кв. м на 2 этажах с этим спроектированным архитекто…
$433,730
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Дом 8 комнат в Касандрия, Греция
Дом 8 комнат
Касандрия, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 463 м²
Количество этажей 2
Недвижимость Расположение – Кассандрия   Представляем вам удивительное предложение …
$156,561
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Квартира 2 спальни в Касандрия, Греция
Квартира 2 спальни
Касандрия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Потрясающие новые апартаменты в Халкидиках с этим потрясающим новым комплексом закрытых домо…
$184,918
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